Главное — оправдать ожидания людей

В ходе двухчасовой прямой линии Главы республики Олега Николаева шла речь в основном об известных темах. Но жизнь не стоит на месте, и даже за небольшой промежуток времени происходят изменения в решении той или иной проблемы. В частности, дольщиков, долгие годы дожидающихся своего жилья.

Алексей Ежов, дозвонившийся в эфир «Радио Родных Дорог. Чувашия», спросил у Главы о судьбе домов в чебоксарских микрорайонах «Кувшинка», «Соляное». Да, на сегодня в республике насчитывается порядка 1,7 тысячи человек, чьи надежды получить свое жилье в срок не сбылись, констатировал Олег Николаев. Больше половины из них — дольщики компании «Лидер». В настоящее время расследуется уголовное дело. Два дома по ул. Гагарина уже близки к сдаче, но в «Кувшинке» еще сотни людей пока в ожидании, причем суд, к сожалению, не на стороне дольщиков. Но до конца года все объекты в «Соляном», «Алых парусах» намечено сдать, и люди получат квартиры. Никто не оставлял и не оставит их наедине с проблемами, заверил Глава. Более того, сейчас решается вопрос о получении жилья 13 дольщиками, обманутыми еще в конце 1990-х годов. Этот вопрос взялся решить стройтрест № 3.

Другая известная проблема — спонтанно возникшая стоянка автобусов возле рощи Гузовского в столице после закрытия автостанции «Новосельская». Ее снова поднял активный гражданин из Моргауш Николай Никитин. «Когда же, наконец, появится цивилизованная станция, с которой отправляются маршрутки в пригороды Чебоксар?», спросил он. Как выяснилось, Глава тоже сожалеет о том, что хорошо налаженная транспортная инфраструктура была утрачена. Задача восстановить надлежащую организацию движения поставлена прежде всего на основе воссозданного предприятия «Чувашавтотранс». Речь идет в целом о реализации проектов организации пассажирских перевозок с учетом всех стандартов, в том числе экологических. По традиции прозвучали на прямой линии и жалобы на трудности пассажиров на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск. Тут надежда — на налаживание троллейбусного сообщения между городами, отметил Глава. Утверждена программа развития транспортной системы Чувашии и Чебоксарской городской агломерации до 2032 года. В настоящее время активно обновляется троллейбусный парк: в текущем году приобретен 21 троллейбус, в планах на следующий год — еще 132 машины. Три маршрута свяжут столицу и Новочебоксарск, и набившая оскомину проблема будет решена, обнадежил Олег Николаев.

Что касается объединения Чебоксар и Новочебоксарска — такой необходимости Глава не видит. Но организовать работу по водо-, теплоснабжению, энергообеспечению городов как единого организма надо. Мастер-план Чебоксарской агломерации позволит развить инфраструктуру муниципалитетов, входящих в нее, создать условия для бизнеса. В итоге сократится отток населения, уезжающего на заработки.

Тема СВО, как и ожидалось, оказалась в числе наиболее острых. Один из слушателей выразил скепсис по поводу якобы замалчивания реальных потерь бойцов. «Никто ничего не замалчивает, — заметил по этому поводу Олег Николаев. — Но каждый должен заниматься своим делом. Моя задача как Главы региона решать возникающие вопросы и развивать республику и процессы в ней. Это среди прочего и ежедневное взаимодействие с военными комиссариатами. Но как Глава я вне иерархии Минобороны, не обладаю всей информацией. Ее приходится уточнять и запрашивать по определенным алгоритмам. Но идут боевые действия, без потерь, к сожалению, не обходится. Республика продолжает важную миссию по поддержке наших бойцов и их семей».

Прозвучали в ходе прямого диалога и частные вопросы, касающиеся участников спецоперации. Супруга одного мобилизованного встревожена тем, что с августа молчит телефон мужа; другой доброволец пожаловался, что не может получить региональную выплату… Глава заверил, что без промедления будут даны поручения решить эти вопросы с подключением соответствующих структур.

Вопрос от Алексея Комиссарова касался обеспечения жильем многодетных семей. В 2023 году по семьям с 6 и более детьми этот вопрос был закрыт, но остается очередь семей с 5 и менее детьми.

Это зона особого внимания правительства, сообщил в ответ Олег Николаев. За счет дополнительных доходов бюджета запланировано проблему решить — в следующем году на эти цели будет направлено более 900 млн рублей, 160 семей получат квартиры. А в течение ближайших пяти лет все многодетные семьи будут иметь положенное им жилье.

По Жириновскому пусть решают чебоксарцы Недавно прозвучало несколько неожиданное предложение назвать один из скверов Чебоксар именем Владимира Жириновского. Как к этому относится Глава Чувашии? Отвечая на этот вопрос от слушателя, Олег Николаев сказал, что знал известного политика лично по работе в Госдуме РФ. Это неординарный, очень образованный человек, но окончательное решение об увековечении его памяти в названии сквера или улицы должны все же принять жители города.

Поступила к Главе и жалоба на злоупотребление сельхозпроизводителями ядохимикатами при обработке посевов, а это губит пчел, влияет на здоровье сельчан. Проблема тоже давняя, не раз разъяснялось, что аграрии обязаны оповещать людей о предстоящей обработке, но до сих пор, как видно, некоторые игнорируют это требование. Придется жестче ставить вопрос, сказал Олег Николаев. Зооволонтеры также поучаствовали в прямой линии. Вопрос у них тоже не новый — что со строительством новых пунктов передержки животных? Главу порадовало неравнодушие защитников братьев меньших. Все положенное законом о животных — отлов, чипирование — делается, ответил он. А новые приюты намечено построить в Шумерле и Чебоксарах. Но при этом важно повышать и ответственность людей, заводящих животных, чтобы они не бросали своих питомцев на произвол судьбы.

Один из слушателей саркастически заметил, что прежде чем проводить новую линию, не мешало бы отчитаться о сделанном после предыдущей. Якобы плохо с водо-, теплоснабжением в ряде городов… Во-первых, на сегодня тепло и горячая вода поданы везде, сказал Глава. Другое дело, что в Шумерле, Козловке и Алатыре идет масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры, и завершить ее в один миг невозможно. Ведь система теплоснабжения в Шумерле обновится — на 95%, на столько же — в Козловке, в Алатыре — на 40%. Конечно, эти работы приносят неудобства, но без них не обойтись. Главное — при любых обстоятельствах надежды и ожидания людей должны быть исполнены.

Кто получал стипендию за Главу? На прямой линии один слушатель поделился анекдотичной, по его словам, ситуацией — вот уже много лет он выплачивает кредит за полного своего тезку. Случай из ряда мошеннических, конечно, и он скорее печальный, чем анекдотичный, сказал Олег Алексеевич и пообещал попросить руководителя юридической конторы, являющегося членом Общественной палаты республики, разобраться с этим фактом. И добавил, что когда сам был студентом, такой же вот его тезка умудрялся получать за будущего Главу стипендию. Да и в выборные кампании «вылезали» его двойники…

Говоря о критике вообще, Глава, как всегда, сказал, что он ее ценит. Но только критику объективную и конструктивную, особенно в тех случаях, когда в ней содержатся и конкретные предложения. «Ориентирую на журналистские расследования с выходом на решение проблем, — отметил он. — Но когда говорят или пишут по принципу «слышал звон, да не знаю, где он» — это вызывает напряжение. В основном это касается диванных «экспертов». В моем детстве на слуху было выражение «за слова надо отвечать»… Сейчас можно огульно писать в соцсетях что угодно и не нести за это никакой ответственности».

Темы экологии на прямой линии тоже не обошли стороной. Проект оздоровления Волги — это хорошо, но в республике немало других рек и речушек, требующих заботы, отметил один из собеседников Главы. Олег Николаев согласился с этим, добавив, что в 2024 году стартует федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов РФ, и наш регион намерен максимально эффективно использовать возможности проекта, в том числе для строительства новых очистных сооружений. Продолжится также оптимизация полигонов ТКО согласно действующей территориальной схеме и новому федеральному проекту «Генеральная уборка». Рассматривается вопрос о рекультивации трех полигонов в Мариинско-Посадском, Красноармейском и Комсомольском округах.

О мечтах и песнях

Прямая линия на радио имела свой эксклюзив — общение со слушателями перемежалось музыкальными паузами. Ведущий не преминул спросить и Главу насчет его любимой композиции. Оказалось, это песня «Есть только миг между прошлым и будущим…», а также песни группы «Любэ». В эфире зазвучала известная композиция «Там за туманами…». А отвечая на вопрос ведущего о мечте Главы, он сказал: каждый житель Чувашии гордился бы тем, что он имеет отношение к Чувашии, а каждый, кто здесь побывал, мечтал бы вернуться.