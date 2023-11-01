Скоро «Волга» заиграет новыми красками

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Жители юго-западного района Чебоксар с нетерпением ждут открытия нового многофункционального спортивного объекта. Фото Максима Васильева

Строительство стадиона в юго-западном районе Чебоксар вышло на финишную прямую. Уже совсем скоро многофункциональный спортивный объект примет первых любителей спорта и здорового образа жизни.

«Создание таких многофункциональных спорткомплексов вносит большой вклад в решение задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров. — Они помогают вовлекать в занятия физкультурой и спортом людей разных поколений».

Напомним, в структуре ФОКа предусмотрены два бассейна — для детей и взрослых, два универсальных спортзала, а также тренажерные залы, большой и малый тиры, специализированные залы для тяжелой атлетики и единоборств, восстановительный центр… Также оборудованы футбольное поле и крытый ледовой каток.

Как сообщили в пресс-службе подрядчика спортобъекта «ПМК-8», техническая готовность сооружения составляет более 95%. Сейчас продолжаются благоустройство территорий и отделочные работы внутри здания. А еще — идет сборка новой мебели и оборудования, которое поступает в ФОК.

 

Публикуется в рамках проекта «Спортивная площадка», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии

Опубликовано: 15 ноября 2023 г.


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