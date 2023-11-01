ДМИТРИЙ КРУТОЙ,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России:

«Повестка будущей трехлетней программы сотрудничества с Чувашией является одной из самых проработанных и наполненных конкретикой по предприятиям, производствам, инвестиционным проектам из всех подобных программ с регионами России. С Главой Чувашии Олегом Николаевым обсудили кооперационные проекты в наших флагманских, традиционных отраслях — машиностроении, электротехнике, сельском хозяйстве, химии. Появились новые наработки по теме лесного хозяйства, туризма, в том числе медицинского: в Чувашии есть крупные центры федерального уровня, а в Республике Беларусь существует запрос, заявки и большие очереди на проведение высокотехнологичных операций. Была поднята тема развития в Чувашии фирменной торговли белорусских производителей… Способствовать этому замыслу могло бы открытие мультибрендовых магазинов с продукцией белорусских предприятий».