Чувашские офтальмологи спасают зрение бойцу СВО, попавшему под обстрел

Николай ушел служить по контракту 2 года назад в составе спецбатальона, а в сентябре этого года попал под минометный обстрел. Осколком серьезно повредил глаза. Боец пережил уже 2 операции в других регионах страны. На очереди возможна и третья — в родной Чувашии. Чебоксарские специалисты взяли участника СВО под свое крыло после того, как он посетил Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу в День открытых дверей.

«О проводимой акции узнал на официальной странице нашего Минздрава во ВКонтакте и решил прийти, чтобы специалисты назначили грамотное лечение. Врач сказал, что сейчас главное – сохранить левый глаз, чтобы он не так сильно напрягался. Говорят, надежда есть», — поделился своими мыслями боец.

Врачи поспешных прогнозов не делают. Говорят, что травма у Николая тяжелая. Уже на этой неделе бойцу проведут ультразвуковую диагностику, затем состоится консультация с хирургом-травматологом.

Главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Ирина Васильева подчеркивает: «Вся медицинская помощь и участникам СВО, и членам их семей оказывается на бесплатной основе. При наличии показаний к хирургическому лечению, оно проводится в первоочередном порядке».

Добавим, акцию поддержки чувашские офтальмологи запустили в начале этого года. Каждый месяц в назначенный день участники СВО и члены их семей по предварительной записи могут попасть на консультацию и диагностику к специалистам клиники. По опубликованным в госпаблике Минздрава Чувашии данным, в минувшую субботу на прием пришли 50 человек. А за 10 месяцев 2023 года врачи осмотрели свыше 200 человек.

«Обеспечение быстрого доступа к квалифицированной медицинской помощи участникам специальной военной операции и их семьям остается одним из ключевых аспектов в работе регионального здравоохранения. Для удобства пациентов в медицинских учреждениях проводятся Дни открытых дверей. Это помогает специалистам сосредоточиться на данной категории граждан, уделить должное внимание, провести качественное обследование и назначить последующее лечение», — приводят цитату министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова в госпаблике ведомства.

Отметим, что следующий день открытых дверей для участников СВО и членов их семей пройдет 16 декабря. По каким телефонам записываться на прием, и какие документы с собой брать в больницу – подробнее можно будет узнать в госпаблике Минздрава Чувашии.