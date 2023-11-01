Долгосрочные вклады теряют спрос

Клиенты российских банков все чаще отказываются от вкладов с размещением средств на год и более. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертное сообщество.

С июля, когда Центробанк повысил ключевую ставку, интерес к годовым депозитам сократился практически на треть, показало исследование финансового маркетплейса Банки.ру. И если спрос на короткие вклады продолжил расти в октябре, то внимание к долгосрочным продуктам упало. По данным Банки.ру, доля годовых вкладов в запросах клиентов с 30% в начале июля опустилась до 21% по итогам октября. Согласно статистике поиска предложений терять лидирующие позиции долгосрочные вклады начали еще в августе — после резкого повышения ключевой ставки.