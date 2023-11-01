Чувашия заинтересована в сотрудничестве с КНР

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
На заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству Глава Чувашии рассказал китайским партнерам об экономическом потенциале республики. Фото из телеграм-канала Олега Николаева

Путь в тысячу ли начинается с первого шага

Сегодня Китай — один из основных партнеров нашей республики и занимает первое место по внешнеторговому обороту. Чувашия поставляет в Поднебесную электрооборудование, конфеты, мясо и субпродукты. Один из чувашских агрохолдингов отправляет в Китай куриные лапки цыплят-бройлеров. Это, кстати, считается у них деликатесом.

Подтверждением тесных деловых отношений двух регионов стала и встреча в августе этого года Олега Николаева и Генконсула Китая в Казани Сян Бо, на которой, в частности, обсуждались планы по перезапуску инвестиционного проекта «Сычуань — Чувашия».

И вот на этой неделе Глава республики в составе делегации под руководством полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова отправился с визитом в Китай. Он принял участие в IV заседании Совета по сотрудничеству российских регионов ПФО и регионов Среднего течения реки Янцзы КНР в формате «Волга — Янцзы». Кстати, III заседание Совета прошло в 2019 году в Чувашии.

В парке виртуальной реальности были представлены новейшие разработки в сфере VR-индустрии, искусственного интеллекта и технологий 5G. Фото с сайта полпреда Президента РФ в ПФО

«Механизм межрегионального сотрудничества «Волга — Янцзы» в равной степени отвечает интересам наших стран и соответствует содержанию российско-китайских отношений, имеющих характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, — подчеркнул Игорь Комаров. — Сотрудничество с провинциями Китая в формате «Волга — Янцзы» станет еще более активным, регионы ПФО заинтересованы во взаимодействии с китайскими партнерами».

Олег Николаев во время своего выступления отметил, что республика — динамично развивающийся регион, он традиционно находится в десятке самых экологичных субъектов страны и обладает потенциалом для реализации инвестпроектов, внедрения новых технологий и запуска производств в электротехнике, машиностроении, химической отрасли, сельском хозяйстве, солнечной энергетике, туризме.

Справка «СЧ»
«Волга — Янцзы» — уникальный формат развития сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и регионов Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР. Он реализуется по поручению Президента России Владимира Путина как один из внешнеполитических приоритетов нашего государства.

«Правительство Чувашии готово оказать поддержку бизнес-проектам китайских предпринимателей. Регион уверенно зарекомендовал себя краем ста тысяч возможностей в бизнесе, надежным деловым партнером и экономическим центром», — в частности, заявил Олег Николаев.
Не обошел стороной Глава республики и тему хмелеводства. Он обратил внимание на совместное развитие этой отрасли. «Чувашский хмель — самый экологически чистый в мире. Инвестиционно привлекательной отрасль делают различные формы господдержки, благодаря чему сокращается срок окупаемости вложений в хмелеводство», — подчеркнул Олег Николаев. Перспективным направлением, по словам Главы Чувашии, представляется и совместное развитие цифровизации экономики, робототехники и роботизации промышленности.

ИГОРЬ КОМАРОВ,
полномочный представитель Президента России в ПФО:
«Сегодня Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов и уверенно идут к обозначенной нашими лидерами задаче — 200 миллиардов долларов двустороннего товарооборота. При этом рост по регионам Приволжского федерального округа превышает общероссийский показатель. В текущем году товарооборот увеличился на 58%, доля Китая в общем объеме в пределах ПФО возросла почти в два раза — с 13% до 22%».

Также руководитель региона высказал готовность содержательно дополнить программу мероприятий, приуроченных к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, а также совместным годам культуры России и Китая в 2024 и 2025 годах.
По итогам Совета полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров предложил рекомендовать регионам округа и провинциям КНР активизировать работу по наращиванию договорной базы сотрудничества и разработке совместных планов по реализации имеющихся соглашений. Планируется, что следующее, V, заседание Совета в 2024 году будет проведено в России, в одном из регионов Приволжского федерального округа.
В программе визита Главы республики и руководителей регионов ПФО в КНР было предусмотрено посещение промышленных предприятий и культурных объектов… Так, например, Олег Николаев в составе делегации ПФО посетил тематический парк виртуальной реальности в городе Наньчан. Там гостям из России рассказали о производственной базе виртуальной реальности — масштабном кластере, который включает профильные школы, образовательные учреждения средней и высшей ступени, рекреационные зоны и научно-технические лаборатории компании-учредителя.

Опубликовано: 8 ноября 2023 г.


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