Строим трассы, ремонтируем дороги

В Чувашии завершаются запланированные на этот год работы по восстановлению дорожных участков, разрушенных при строительстве автомагистрали М-12.

Этот вопрос находится на личном контроле Главы Чувашии Олега Николаева. «М-12 — важный инфраструктурный проект международного масштаба, он имеет ключевое значение в реализации глобальных задач государственного и международного характера, — отметил руководитель региона. — Наша задача — привести дороги в нормативное состояние и обеспечить безопасность передвижения людей, и тем самым еще более повысить имидж и значимость этого проекта».

Напомним, дороги, которые использовали при строительстве трассы М-12, восстанавливаются в два этапа. На первом этапе в рамках соглашения между балансодержателями дорог и генеральными подрядными организациями по 6 и 7 этапам строительства трассы (АО ДСК «АВТОБАН», ООО «СК «Автодор») будут восстановлены порядка 59 км автодорог республиканского и местного значения. Средства на эти цели предусмотрены в проектно-сметной документации по строительству высокоскоростной трассы в сумме более 1,1 млрд рублей. На втором этапе будут восстановлены оставшиеся 168 км дорог. По поручению вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, начать этот этап планируется с 2024 года, ввиду капиталоемкости и существенного объема финансирования. Реализовываться он будет по отдельной программе Федерального дорожного агентства.

На сегодняшний день работы в Чувашии выполнены более чем на 90% от запланированного объема на текущий год. Уже восстановлены участки трассы Ибреси — Березовка — Кудеиха, Порецкое — Мочкасы, Кожевенное — Гарт в Порецком округе, и Чебоксары — Сурское — Красный Октябрь — Красный Атмал в Шумерлинском округе. Завершены работы и по восстановлению участка автодороги «Комсомольское — Старые Высли — Асаново» в Комсомольском округе, и большинства участков улично-дорожной сети в Канаше (участки по Янтиковскому шоссе, улицам 30 лет Победы, Канашская, Зеленая, Кооперативная и другие).

На сегодняшний день работы ведутся по трем объектам общей протяженностью 13,7 км — на четырехкилометровом участке от ул. Машиностроителей до автодороги «Аниш» в Канаше, на семикилометровой автодороге «Цивильск — Ульяновск» — «Тобурданово — Яманово — граница Канашского района» и на дороге на территории элеватора в Канаше. На ремонтируемых дорожных участках недавно побывал врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров и поручил ускорить ход работ.

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