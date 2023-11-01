Для кого электричество станет дороже?

Изменение стоимости при возможном внедрении дифференцированных тарифов на электроэнергию коснется лишь граждан, потребляющих ее существенно выше среднего значения по региону. То есть использующих электричество для майнинга и в коммерческих целях. Об этом сообщил «Российской газете» замминистра энергетики России Павел Сниккарс.

По его словам, внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан. Меры поддержки в части субсидирования по электрической энергии, подчеркнул заместитель министра, необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий.

Предложение ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения, напоминает «РГ», внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Цель инициативы — снизить перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии, которое растет с каждым годом, а также бороться с «серым майнингом», который часто маскируется под «гражданское потребление».