На «Солнечной» поляне в Батыревском округе завершается монтаж нового арт-объекта

Сторожевые башни и въездная стела

У каждого муниципального образования республики свое особенное место, где проводятся всенародные праздники и гулянья.

В Батыревском округе — это поляна «Солнечная». Говорят, что на празднование Акатуя сюда приезжают не только жители республики, но и гости из других регионов. А чтобы поляна стала еще ярче и привлекательнее, на ней решили установить яркий арт-объект — деревянные ворота с бревенчатыми сторожевыми башенками, соединенными между собой мостиком.

Работы на новом архитектурном объекте одного из самых популярных мест отдыха селян практически завершены. За их выполнением глава Батыревского муниципального округа Рудольф Селиванов следил лично: проводил выездные совещания, проверял ход работ.

«Сторожевые» башни готовы встречать нас! Теперь входная группа на поляне «Солнечная» — своего рода визитная карточка нашего округа», — поделился Рудольф Селиванов со своими подписчиками в телеграм-канале, добавив к посту красочный фотоотчет. По словам главы администрации, архитектура выполнена в едином стиле с ранее установленными на поляне деревянными домиками.

Обновляется сейчас и «входная группа» самого села Батырево — капитально ремонтируется въездная стела, встречающая гостей. По данным администрации округа, стоимость проекта составляет 4,6 млн рублей. На арт-объекте уже заменили брусчатку, укрепили колонны. Как рассказал руководитель округа, архитектурная композиция не только преобразится внешне, но станет более надежной и безопасной.