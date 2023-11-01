Поздравление Главы Чувашии с Днем народного единства

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Дорогие жители Чувашии, соотечественники!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует глубокие исторические традиции единения российского народа во имя могущества нашей страны. Это вдохновляет нас на новые трудовые достижения и победы, дает силы отстаивать интересы нашего государства, право нашего народа на свой уникальный путь развития с опорой на наши ценности в противостоянии с коллективным Западом. И наше монолитное, многонациональное и многоконфессиональное единство под руководством нашего Президента Владимира Владимировича Путина позволит дать жесточайший отпор взращенному нынешними гегемонами на территории бывшей Украины неонацизму и фашизму.

Чувашская Республика традиционно вносит свой посильный и достойный вклад в развитие страны по многим направлениям. Пусть наша взаимная поддержка и дружба народов всегда будут главными ценностями нашей жизни. Только вместе, только в единстве мы будем способны обеспечить процветание нашей Великой России, родной республики».