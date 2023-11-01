Банки активно повышают ставки

Российские банки начали активно повышать доходности по вкладам, быстро отреагировав на решение Центробанка о повышении ключевой ставки. Открыть депозит уже сейчас можно под 14-15%.

Как пишет «Российская газета», в дальнейшем риск повышения ключевой ставки останется, а опускать ее в ближайшее время регулятор не планирует. Соответственно и ставки по вкладам снижаться не должны, наоборот, могут еще вырасти. В Сбере, например, максимальная ставка по их вкладам достигла 14% годовых. В других банках наибольшая доходность сейчас предлагается по вкладам на 3-6 месяцев. В целом же рост ставок по вкладам уже сейчас превышает ожидания экспертов об увеличении их на 0,5-1,2 пункта.