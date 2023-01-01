Спортивная семья Михайловых успешно выступила в Мордовии

Спортивная семья Михайловых из Янтиковского округа заняла второе место в командном зачете фестиваля «Спорт — в село!», прошедшем в Мордовии.

Как сообщили в Минспорта Чувашии, свой результат Сергей, Екатерина и Анна Михайловы показали во второй группе среди спортивных семей с девочками 2011-2012 годов рождения. Представители нашей республики финишировали с результатом в 9,5 очка.

По итогам соревнований спортивное трио Михайловых завоевало «золото» в эстафете и дартсе среди сельских команд. Также в личном первенстве юная Анна Михайлова стала первой в дисциплине «многоборье», в которую входили упражнения из комплекса ГТО: поднимание туловища из положения лежа, отжимания и бег на дистанцию 1000 м.