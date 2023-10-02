У транспортников республики отличные перспективы

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В воскресенье свой праздник будут отмечать работники автомобильного и городского пассажирского транспорта. Накануне всех, кто трудится в транспортной отрасли, поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. Пассажирские и автомобильные перевозки не останавливаются ни на минуту благодаря работе водителей, механиков, диспетчеров и других специалистов, каждый из которых вносит свой неоценимый вклад в развитие родного региона, отметил он. И выразил особые слова благодарности ветеранам отрасли, которые передают свой опыт молодому поколению. Напомнил Глава Чувашии и про хорошие транспортные перспективы республики. В этом году заработал Ситуационный центр управления интеллектуальной транспортной системой Чебоксарской агломерации, ведется работа по созданию в ней единого перевозочного пространства. До конца нынешнего года
в республику поступит 21 троллейбус, в следующем году — еще 132, и в итоге средний возраст пассажирского электротранспорта составит всего четыре года. Пополнят автопарк республики в следующем году и 47 новых автобусов.

Опубликовано: 27 октября 2023 г.


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