Всероссийский фестиваль «Зеленое золото России — 2024» поддержит Россельхозбанк

Такое решение озвучено в рамках визита в Чувашию председателя Правления банка Бориса Листова.

На встрече Бориса Листова с Главой Чувашии Олегом Николаевым обсуждались вопросы сотрудничества и финансирования значимых проектов и программ в сфере АПК. За 23 года работы в Чувашии банк профинансировал 143 инвестпроекта на сумму более 70 млрд руб. «Мы позитивно оцениваем результаты работы в республике и выражаем признательность Олегу Алексеевичу Николаеву за создание благоприятного делового климата в регионе», — отметил Борис Листов.

Глава республики выступил с предложением открыть дополнительный офис или центр деловой активности Россельхозбанка на территории агромаркета «Пехет». В свою очередь со стороны Россельхозбанка объявлено о готовности кредитного учреждения поддержать очередной Всероссийский фестиваль «Зеленое золото России», проводимый в Чувашии. «Мы рассматриваем поддержку данного форума как стратегический проект. Уверены, что у хмелеводства в Чувашии большой потенциал роста, и готовы оказать содействие в его реализации. Помимо поддержки фестиваля, с учетом важности этого направления для республики на 2024 год запланирован запуск обучения хмелеводству в Чувашии в рамках проекта «Школа фермера», — сказал Борис Листов.