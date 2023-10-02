Всероссийский фестиваль «Зеленое золото России — 2024» поддержит Россельхозбанк

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Такое решение озвучено в рамках визита в Чувашию председателя Правления банка Бориса Листова.
На встрече Бориса Листова с Главой Чувашии Олегом Николаевым обсуждались вопросы сотрудничества и финансирования значимых проектов и программ в сфере АПК. За 23 года работы в Чувашии банк профинансировал 143 инвестпроекта на сумму более 70 млрд руб. «Мы позитивно оцениваем результаты работы в республике и выражаем признательность Олегу Алексеевичу Николаеву за создание благоприятного делового климата в регионе», — отметил Борис Листов.
Глава республики выступил с предложением открыть дополнительный офис или центр деловой активности Россельхозбанка на территории агромаркета «Пехет». В свою очередь со стороны Россельхозбанка объявлено о готовности кредитного учреждения поддержать очередной Всероссийский фестиваль «Зеленое золото России», проводимый в Чувашии. «Мы рассматриваем поддержку данного форума как стратегический проект. Уверены, что у хмелеводства в Чувашии большой потенциал роста, и готовы оказать содействие в его реализации. Помимо поддержки фестиваля, с учетом важности этого направления для республики на 2024 год запланирован запуск обучения хмелеводству в Чувашии в рамках проекта «Школа фермера», — сказал Борис Листов.

Опубликовано: 26 октября 2023 г.


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