Заслуженные звания за отличный труд

Указом Главы Чувашии от 18 октября восемнадцати жителям республики присвоены почетные звания:

«Заслуженный артист Чувашской Республики» Боровковой Вере Сергеевне — ведущему артисту драмы Государственного ордена «Знак Почета» русского драматического театра;

«Заслуженный механизатор Чувашской Республики» Пушкову Александру Леонидовичу — механизатору АО «Агрофирма «Куснар», Цивильский муниципальный округ, Степанову Вадиму Егоровичу — механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства Ямукова Геннадия Николаевича, Урмарский муниципальный округ;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Ермолаевой Наталии Георгиевне — генеральному директору ООО «Агрофирма «Кольцовка», Вурнарский муниципальный округ, Семиной Полине Васильевне — оператору машинного доения молочно-товарного комплекса АО «Фирма Акконд-агро», Янтиковский муниципальный округ, Сергеевой Ираиде Геннадьевне — оператору машинного доения ООО «СХПК «Мураты», Вурнарский муниципальный округ, Спиридоновой Ирине Юрьевне — заведующей Медикасинской молочно-товарной фермой ООО «ВДС», Цивильский муниципальный округ, Чумаковой Ирине Михайловне — бригадиру ООО «Агрофирма «Слава картофелю», Комсомольский муниципальный округ;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Хмелевой Эльвире Николаевне — корреспонденту газеты «Республика» Государственного Совета Чувашской Республики;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Ларионову Геннадию Анатольевичу — профессору кафедры Чувашского государственного аграрного университета, доктору биологических наук, Шарифзяновой Ирине Ивановне — преподавателю Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Жевалюкову Вячеславу Семеновичу — сборщику специзделий пиротехнического производства АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», Лапаеву Евгению Николаевичу — машинисту резиносмесителя производства резинотехнических изделий (участок подготовки и приготовления резиновых смесей) АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», Мешкову Олегу Вадимовичу — генеральному директору ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод»;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Кузьмину Владимиру Александровичу — тренеру-преподавателю по лыжным гонкам спортивной школы олимпийского резерва № 2, г. Чебоксары, Никитину Василию Николаевичу — тренеру-преподавателю спортивной школы № 2, г. Новочебоксарск, Сухаревой Людмиле Ивановне — тренеру-преподавателю спортивной школы имени олимпийского чемпиона В.П. Воронкова, г. Канаш;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Крыловой Светлане Александровне — учителю средней общеобразовательной школы № 62 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика РАО Г.Н. Волкова, г. Чебоксары.