«Росгосстрах» удостоен диплома за лидирующие позиции в сегменте личного страхования

На состоявшемся 24 октября в Москве ежегодном Форуме лидеров страхового рынка компания «Росгосстрах» была удостоена диплома «За лидирующие позиции в сегменте личного страхования». Тем самым профессиональное сообщество признало заслуги старейшего страховщика России в продвижении страхования от несчастных случаев и болезней, а также добровольного медицинского страхования.

Форум, который организуют Агентство страховых новостей и аналитический центр «БизнесДром», традиционно собирает руководителей ведущих страховых компаний и брокеров России, представителей Банка России и Федеральной антимонопольной службы и является экспертной площадкой для обмена мнениями о перспективных направлениях развития страхового рынка страны.

Сегодня «Росгосстрах» обладает широкой линейкой продуктов страхования от несчастных случаев — как универсальных, так и адаптированных с учетом потребности клиентов конкретных партнеров: банков, ритейла, автодилеров. В добровольном медицинском страховании компания предлагает и классические программы, и коробочные продукты телемедицины и страхования от критических заболевания, а также — программы страхования на случай необходимости пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса и других серьезных болезней. Продукты личного страхования «Росгосстрах» реализует во всех каналах продаж, они доступны как розничным, так и корпоративным клиентам.

«Благодаря широкому набору страховых программ мы можем удовлетворить потребности самых разных клиентов — ведь кому-то полис страхования от несчастного случая требуется, например, только для участия в спортивных соревнованиях, кому-то нужно получить дополнительную защиту на время поездок в отпуск, а кто-то хочет сформировать привлекательный соцпакет для своих сотрудников, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Купцова. — При этом даже в массовых продуктах мы стараемся обеспечить возможность индивидуального подхода к клиентам, предоставляя им возможность выбора страховой суммы или актуального набора рисков в зависимости от потребностей и финансовых возможностей».