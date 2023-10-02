В Порецком округе готовится к сдаче автоматический пункт весогабаритного контроля

Пятый по счету объект возводится на 2 км автодороги «Порецкое — Мочкасы» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, по данным на начало недели подрядчик выполнил 90% запланированных работ. Завершены строительно-монтажные работы по обустройству автомобильной дороги, установлены опоры освещения и металлические рамные опоры для информационного табло, дорожных знаков и видеокамер. Также выполнено подключение к электросетям и установлено оборудование.

«Осталось вмонтировать оборудование в дорожное полотно, и комплекс будет готов к тестовому режиму согласно Приказу Министерства транспорта РФ 31 августа 2020 г. № 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств», — рассказывают в дорожном ведомстве республики. По словам специалистов, автоматизированные пункты контроля позволят сохранить региональные дороги от разрушений большегрузами, так как по ним предельная нагрузка на ось составляет от 6 до 10 тонн.

По данным Минтранса, до 2024 года в Чувашии появятся шесть автоматизированных пунктов контроля — на съездах с федеральных дорог на региональные.