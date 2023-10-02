Композитор Анатолий Аринин удостоен медали «За труды в культуре и искусстве»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В октябре в Большом театре прошла церемония вручения государственных наград. Среди участников церемонии был и уроженец Чувашии Анатолий Аринин.
«Одна из самых почетных миссий Министерства культуры и моя лично — приветствовать и чествовать заслуженных мастеров, посвятивших своему делу, искусству жизнь», — подчеркнула на церемонии министр культуры России Ольга Любимова. Всего в этот день государственными наградами были отмечены тридцать человек, в том числе — ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский, художественный руководитель Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Владимир Федосеев и другие. Уроженец Шумерли поэт, писатель, композитор Анатолий Аринин получил из рук министра медаль «За труды в культуре и искусстве». Этой награды он удостоен по Указу Президента России от 3 апреля 2023 года.

Опубликовано: 25 октября 2023 г.


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