Композитор Анатолий Аринин удостоен медали «За труды в культуре и искусстве»

В октябре в Большом театре прошла церемония вручения государственных наград. Среди участников церемонии был и уроженец Чувашии Анатолий Аринин.

«Одна из самых почетных миссий Министерства культуры и моя лично — приветствовать и чествовать заслуженных мастеров, посвятивших своему делу, искусству жизнь», — подчеркнула на церемонии министр культуры России Ольга Любимова. Всего в этот день государственными наградами были отмечены тридцать человек, в том числе — ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский, художественный руководитель Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Владимир Федосеев и другие. Уроженец Шумерли поэт, писатель, композитор Анатолий Аринин получил из рук министра медаль «За труды в культуре и искусстве». Этой награды он удостоен по Указу Президента России от 3 апреля 2023 года.