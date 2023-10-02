Парламентарии Чувашии и Карелии планируют сотрудничать

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов провел рабочую встречу с заместителем главы Республики Карелия по внутренней политике Игорем Корсаковым, первым заместителем генерального директора АО «Корпорация развития Республики Карелия» Алексеем Раумо и депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия Леонидом Лиминчуком.

В ходе встречи было отмечено, что оба региона имеют большой потенциал для развития в различных отраслях. Карелия является одним из лидеров в сфере деревообработки и туризма. Чувашия, обладает развитой промышленностью и сельским хозяйством. Перспективы для укрепления связей между республиками – большие, в сотрудничестве заинтересованы обе стороны.

«Мы ориентируемся на межрегиональное сотрудничество и презентовали наш бизнес-потенциал. В нашей делегации — предприниматели всех направлений: камнепереработка, лесопереработка, машиностроение, сельское хозяйство. Но наши интересы лежат в плоскости не только бизнес-партнерства, но и в области медицины. Мы видим ваши успехи в работе по снижению уровня младенческой смертности — показатели лучшие в стране», — поделился Игорь Корсаков.

Обсудили и межпарламентское взаимодействие. Пришли к договоренности в перспективе заключить Соглашение о сотрудничестве между Госсоветом Чувашии и Законодательным собранием Карелии.

«Наша страна огромна, и порой мы не знаем о том, чем богат и интересен тот или иной регион. Убежден, сближение Карелии и Чувашии поможет обоим регионам достигнуть новых высот в экономике и культурной жизни народов, населяющих республики», — подвел итоги встречи Леонид Черкесов.