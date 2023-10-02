В Чувашии пройдет Первый Международный фестиваль национальных театров «Чěкеҫ» имени Веры Кузьминой

В этом году отмечается 100-летие со дня ее рождения. Это человек-легенда. Народная артистка СССР, лауреат национальной премии «Золотая маска» Вера Кузьмина отдала сцене 74 года своей творческой жизни и воплотила более 150 колоритных образов. Все они филигранно отточены, в них сквозит внутренняя сила и яркая индивидуальность актрисы.

Название для фестиваля — «Чěкеҫ» (Ласточка) — выбрано не случайно. В моноспектакле «Хура чěкеҫ» по пьесе Бориса Чиндыкова Вера Кузьмина покорила мировую публику. Это был настоящий успех чувашской драматургии и триумф актрисы на международном уровне.

Пройдет фестиваль в ноябре и станет одним из ярких событий в череде мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения знаменитой артистки. Площадками фестиваля выбраны Чувашский драматический театр имени К.В. Иванова, где Вера Кузьминична служила всю жизнь, и Чувашский театр кукол.

Как рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова, на фестивале будут показаны лучшие спектакли профессиональных театров из Калмыкии, Башкортостана, Марий Эл, Крыма, Татарстана. Ожидается прибытие и зарубежных артистов из Азербайджана. Нашу республику представит Чувашский драмтеатр.