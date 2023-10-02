ДМИТРИЙ ЗУБОВ,

председатель Совета Центросоюза РФ:

«В нашей стране потребительская кооперация, пройдя большой и сложный путь, сохранила свою целостность, самобытность и по-прежнему обладает большим потенциалом. Потребительская кооперация Чувашии — деятельная, многоотраслевая структура, которая успешно решает социальные задачи, является надежным партнером для органов власти и сельских жителей. Сегодня кооператоры Чувашпотребсоюза вправе гордиться результатами своего достойного труда. Накопленные традиции, основательная производственная база, уникальный опыт помогают кооператорам Чувашии уверенно смотреть в будущее, внедрять новаторские идеи, наращивать потенциал потребительской кооперации в регионе и вносить весомый вклад в устойчивое развитие и жизнеобеспечение сельских территорий».