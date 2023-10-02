В Чувашии появится еще один памятник детям войны

В администрации Батыревского муниципального округа обсудили концепцию памятника-обелиска, посвященного детям войны. Монумент планируют установить в селе Батырево в знак уважения к памяти земляков, чье детство выпало на тяжелые годы войны.

Еще летом в группе администрации Батыревского муниципалитета запустили голосование для жителей округа. Им предлагалось выбрать место для установки памятника. Вариантов было два: около монумента Славы и на территории парка. Также можно было оставить свой вариант. На рабочей встрече, как сообщают в муниципалитете, участники высказали свои пожелания и замечания по проекту. Со своим видением будущего обелиска выступил и преподаватель Батыревской детской школы искусств, заслуженный работник культуры Чувашии и России Мидхать Шакиров. Он отметил важность эмоциональной составляющей памятника, чтобы люди могли проникнуться тяжестью тех времен. На совещании приняли решение подготовить несколько эскизов памятника, а после этого жители округа проголосуют за наиболее предпочтительный вариант.

Кстати

В прошлом году, 24 ноября, памятник-обелиск «Детям войны и труженикам тыла» появился на площадке у районного Дома культуры в Козловке. Средства на него собрали жители всего округа. А несколькими годами раньше памятник «Детям войны» установили в козловской деревне Илебары.