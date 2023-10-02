Валерий Павлов: «Прежде всего — люди»

История и современность Чувашпотребсоюза

Создание потребительских обществ в Чувашии началось в конце XIX века. В этом году потребительской кооперации республики исполняется 130 лет. Но богатая вековая история не единственная причина, по которой Валерий Павлов, председатель Совета Чувашпотребсоюза, посетил редакцию «Советской Чувашии».

План развития

— Здравствуйте, Валерий Михайлович. Давайте начнем с того, что вы расскажете нашим читателям, что такое потребительская кооперация сегодня.

— Здравствуйте. Если коротко, то я бы назвал Чувашпотребсоюз крупнейшим партнером государства в развитии сельских территорий, работающим на повышение качества жизни людей, живущих на селе, и обеспечивающим продовольственную безопасность. И об этом свидетельствует подписание тройственного соглашения Центросоюза Российской Федерации, правительства Чувашской Республики и Чувашпотребсоюза о сотрудничестве.

Не стоит забывать, что Чувашпотребсоюз — одна из старейших организаций республики. Первое потребительское общество у нас было создано в 1893 году в городе Алатырь, а в 1920 году все кооперативные организации, созданные к этому времени на территории республики, объединились в единую систему Чувашоблсоюза.

Потребительская кооперация очень изменилась за последние годы. В начале двухтысячных был разработан план развития потребительской кооперации по каждой отрасли деятельности. Было принято решение о реконструкции объектов, новому строительству, модернизации оборудования, созданию условий для работников и покупателей, переходу к передовым технологиям.

Например, создали логистический центр на Чебоксарской универсальной базе. Мы подобрали молодую команду, приобрели новое складское оборудование, установили программное обеспечение с системой логистики. Было организовано ячеистое хранение товара, закуплен дополнительно автотранспорт с системой GPS-навигации. Сейчас универбаза имеет более ста прямых контрактов, что способствует снижению как входных, так и розничных цен. Около двух тысяч магазинов в полной мере получают весь необходимый товар. Сегодня наш логистический центр с годовым оборотом 1,9 млрд рублей — один из крупнейших оптовых операторов в регионе и снабжает товарами не только организации потребительской кооперации, но и местные сети.

Еще одно направление в торговле, которое мы развиваем почти 30 лет — аптечная деятельность. Знаете, как она возникла? В тех же 90-х годах на собраниях пайщиков говорили о том, что медикаменты в райцентрах продаются по очень высоким ценам. Нас попросили как-то решить этот вопрос, и мы создали собственную аптечную сеть. Первую аптеку мы открыли в Моргаушском райпо в 1995 году. Сегодня аптечная сеть Чувашпотребсоюза включает в себя 35 медицинских и 13 ветеринарных аптек. За пять лет открыто 7 новых аптек, реализовано медицинских и ветеринарных препаратов на 1,4 млрд рублей.

Не стоять на месте

— Сегодня вы в каком-то роде пишете новую историю Чувашпотребсоюза, в которой есть понимание, что без цифровой трансформации нет будущего. Какие важные шаги сделала потребительская кооперация в этом направлении?

— Прежде всего цифровые технологии были внедрены в торговую сеть. Мы не просто локально автоматизировали магазины, а создали самую крупную региональную автоматизированную сеть с численностью более 900 единиц. Процесс не был простым. Убеждали, меняли менталитет отдельных работников, вложили крупные инвестиции. Результат — налицо.

СПРАВКА «СЧ» Чувашпотребсоюз — один из ведущих потребсоюзов Центросоюза Российской Федерации. Совокупный объем деятельности за 2022 год — 13 млрд рублей. Выплачено за сданную сельхозпродукцию и сырье — 1,3 млрд рублей. Изготовлено продукции на сумму более одного миллиарда рублей. Более 60 тысяч сельских подворий в Чувашии предпочитают сотрудничать с организациями Чувашпотребсоюза. Уплачено налогов и сборов — более 700 млн рублей.

Сегодня начали работу над новым проектом КоопМаг. Разработали мобильное приложение по интернет-продажам. С его помощью в населенные пункты Чувашии можно заказать в магазинах Чувашпотребсоюза продукты питания и товары первой необходимости с доставкой на дом, в том числе из любой точки России, для своих родных и близких, проживающих в республике. Приложение уже действует в пяти муниципальных округах, и до конца 2024 года планируем запустить его по всей республике. Особо подчеркну, что цифровизация идет и в других отраслях.

— В прошлом году предприятия Чувашпотребсоюза активно подключились к республиканскому проекту по централизации школьного питания, задача которого — улучшить качество горячего питания школьников, в том числе за счет использования продукции местных товаропроизводителей. Что этот проект значит для вас?

— Начнем с того, что в советское время мы обслуживали все школьные столовые республики на селе, но с переходом к рыночной экономике образовательные учреждения осуществляли организацию школьного питания самостоятельно. Со временем стало больше требований к детскому питанию, повысилась роль специалистов общественного питания. Чувашпотребсоюзу правительством республики была поставлена задача реализовать пилотный проект по организации школьного питания в двух муниципальных округах. Два основных условия — организация качественного, безопасного горячего питания школьников и использование продуктов местных производителей. Это потребовало кропотливой совместной работы с профильными министерствами, администрациями муниципальных округов и школ, родителями. Опыт оказался удачным, цели проекта достигнуты: школьники получают горячее питание в соответствии с нормативными требованиями, к проекту подключились местные сельхозпроизводители, фермеры, перерабатывающие предприятия, самозанятые граждане.

Интересный факт У истоков кооперативного движения в России стояли декабристы. Первое потребительское общество «Большая артель» было создано в 1831 году на Петровском заводе в Забайкалье.

После такого старта было принято решение распространить опыт на все школы. И с сентября этого года все школьные столовые республики переданы на аутсорсинг предприятиям Чувашпотребсоюза, комбинатам школьного питания и индивидуальным предпринимателям. На сегодня мы обслуживаем 105 школ в девяти муниципальных округах. Вопрос непростой, очень большая ответственность, но полученный опыт позволяет решать эти задачи.

Кухня для туриста

— Одна из важнейших для республики тем, которой уделяется значительное внимание — это развитие внутреннего туризма, и я знаю, что Чувашпотребсоюз уже работает в этом направлении. Участие в конкурсах и программах федерального уровня позволяет вам заявить о себе на всю страну. Наши национальные блюда обретают широкую известность, некоторые приезжают в Чувашию специально из-за нашей кухни. Что вы готовы предложить туристам, жителям и гостям республики?

— Действительно, туристическая отрасль республики имеет большой потенциал. Национальные фестивали и праздники, этно-природные комплексы и целительные минеральные и сероводородные воды. Добавьте к этому мемориал «Сурский рубеж» и Вышитую карту России — все это, конечно, представляет немалый интерес для наших гостей. И мы в рамках своих компетенций тоже встраиваемся в туристическую индустрию республики.

Например, прошедший в этом году третий фестиваль национальной кухни «Вкусы Чувашии», который мы организовали совместно с Министерством экономического развития, республиканским бизнес-инкубатором, Союзом женщин Чувашии и администрацией Чебоксарского муниципального округа. Это не просто праздник еды и вкуса, это еще и конкурс профессионального мастерства, в котором участвовали 18 команд потребительских обществ Чувашпотребсоюза, мастер-классы для взрослых и детей по приготовлению чувашских национальных блюд, дефиле в национальных костюмах, дегустации. Фестиваль будем проводить на постоянной основе. Это может привлечь и туристов.

Как вы правильно заметили, мы участвуем и в мероприятиях федерального уровня, что тоже сказывается на имидже республики. Неделю назад мы вернулись с победой со Всероссийского Кубка сельских пекарей. Наша продукция неоднократно была удостоена дипломов конкурсов «100 лучших товаров России», «Марка качества Чувашской Республики» и других. Отдельно отмечу шартан Ядринского мясокомбината. Он занял первое место во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», вошел в десятку лучших брендов конкурса «Вкусы России». На выставке «Золотая осень» в начале октября продукция Ядринского мясокомбината, Комсомольского «Кооператора», «Янтарь» Красночетайского райпо завоевала 6 золотых и 2 серебряные медали. Эти награды говорят о качестве нашей продукции.

— Вопросы развития потребительской кооперации обсуждались недавно на международном форуме в Нижнем Новгороде, откуда Чувашпотребсоюз и Моргаушское райпо вернулись с очередной победой во всероссийском экономическом соревновании Центросоюза. В очередной раз испытываешь гордость за республику, за вас, за всех нас…

— Для нас было важно, что в работе форума приняли участие Глава республики Олег Николаев, министр экономического развития Дмитрий Краснов. Выступая на пленарном заседании, Олег Алексеевич рассказал о совместной работе правительства республики и организаций потребкооперации, назвав Чувашпотребсоюз стратегическим партнером. Для нас это высокая оценка труда всего нашего коллектива.

Вдвойне приятно, что по итогам работы за прошлый год Чувашпотребсоюзу вручили переходящее знамя в конкурсе среди более 70 региональных потребсоюзов, Моргаушскому райпо — первое место среди более двух тысяч кооперативных организаций страны. По общей деятельности — это главная номинация, если можно так выразиться, в экономическом соревновании Центросоюза.

Безусловно, этому способствует и то, что в нашей республике созданы комфортные условия для развития малого и среднего предпринимательства, включая газификацию, наличие доступной транспортной инфраструктуры. Предусмотрены меры поддержки, которые являются неплохим подспорьем и позволяют точечно направлять инвестиции на те сферы, которые актуальны именно сегодня.

Прежде всего — люди

— Своей многолетней историей потребительская кооперация доказала свою нужность людям. А что для вас значит потребительская кооперация?

— Для меня потребительская кооперация — прежде всего люди. Чувашпотребсоюз — это 5 тысяч сотрудников, которые каждый день на своих рабочих местах делают все от них зависящее, чтобы без сбоев обеспечивать сельчан товарами и услугами. Это продавцы, пекари, технологи, повара, кондитеры, заготовители, провизоры, водители, бухгалтеры… Многие из них — выпускники Чебоксарского кооперативного техникума и Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации, двух наших образовательных организаций, которые за свою многолетнюю историю подготовили тысячи востребованных специалистов. Это наши три с половиной тысячи ветеранов, которые внесли большой вклад в сохранение материально-технической базы, кооперативных традиций. Наши профсоюзы, которые помогают нам поддерживать корпоративный дух…

У нас сформировалась очень работоспособная команда. Есть опытные кадры, перспективная молодежь, которой мы не боимся доверять самые ответственные участки. Нас понимают и поддерживают правительство республики, Государственный Совет, органы муниципального управления. И мы благодарны за это. Мощная поддержка у нас со стороны Центросоюза России. Хочу поблагодарить и поздравить работников, ветеранов, всех, кто имеет отношение к потребительской кооперации, с исторической датой! Успехи Чувашпотребсоюза — заслуга наших людей.

Беседовал Владимир Васильев

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