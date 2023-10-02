В активе предприятий Чувашпотребсоюза — 8 медалей выставки «Золотая осень»

6 золотых и 2 серебряные медали завоевала продукция предприятий и организаций Чувашпотребсоюза на XXV всероссийской выставке «Золотая осень».

В номинации «За производство высококачественной пищевой продукции» продукцию перерабатывающей промышленности представили три ведущих предприятия Чувашпотребсоюза. Ядринский мясокомбинат — многолетний участник конкурса — на этот раз предоставил на суд жюри четыре вида продукции: варено-копченую колбасу «Сервелат», мясной продукт из свинины «Ветчина в оболочке», сервелат «Престиж», колбасу полукопченую «Варшавская». 4 золотые медали в копилке — еще одно подтверждение высокого качества, натуральности мясной продукции ядринских кооператоров.

Сок яблочный пастеризованный прямого отжима Комсомольского «Кооператора» завоевал золотую медаль, напиток безалкогольный «Лимонад Мохито» — серебряную. Высоко оценили члены жюри продукцию ООО «Янтарь» Красночетайского райпо. Консервы овощные «Закуска «Закарпатская» — «золото», сок березовый — «серебро». Все это пользуется хорошим спросом в магазинах торговой сети Чувашпотребсоюза и партнеров.

— Эти высокие награды — свидетельство того, что потребительская кооперация республики производит качественную, вкусную продукцию, — прокомментировал председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. — Это результат целенаправленной постоянной работы по модернизации, импортозамещению, освоению новых видов продукции, строгого контроля качества на всех этапах производства, использования классических технологий. Приятно, что эти медали пополнили нашу копилку в год 130-летия потребительской кооперации Чувашской Республики.

Надежда Антонова