Заслуженным людям — почетные звания

Указом Главы Чувашии от 29 сентября присвоены государственные награды.

За вклад в развитие здравоохранения в Чувашской Республике Почетной грамотой Чувашской Республики награждено автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканская стоматологическая поликлиника».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Ильин Борис Петрович — слесарь-ремонтник элеваторного цеха «Чебоксарского элеватора» — филиала АО «Чувашхлебопродукт», Старостин Валерий Михайлович — индивидуальный предприниматель, г. Чебоксары.

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Андрееву Альберту Николаевичу — врачу общей практики (семейному врачу) отделения общей врачебной практики (семейной медицины) Атлашевской участковой больницы БУ «Чебоксарская районная больница», Григорьеву Вадиму Николаевичу — заведующему хирургическим отделением — врачу-хирургу Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, Козлову Валерию Анатольевичу — врачу-хирургу поликлиники Комсомольской центральной районной больницы, Кузнецовой Галине Николаевне — заведующей отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии — врачу-анестезиологу-реаниматологу Моргаушской центральной районной больницы, Черновой Елене Егоровне — врачу-акушеру-гинекологу гинекологического отделения Новочебоксарского медицинского центра;

«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Кольцовой Галине Николаевне — заведующей фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшеру Новоизамбаевского фельдшерско-акушерского пункта Комсомольской центральной районной больницы;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Егоровой Валентине Петровне — оператору пульта управления мельничного цеха «Чебоксарского элеватора» — филиала АО «Чувашхлебопродукт», Ивановой Наталии Валерьевне — директору по инвестициям и развитию бизнеса АО «АККОНД», г. Чебоксары, Николаевой Надежде Александровне — мастеру мельничного цеха «Чебоксарского элеватора» — филиала АО «Чувашхлебопродукт», Пуганову Александру Федоровичу — слесарю-наладчику контрольно-измерительных приборов и автоматики службы главного энергетика «Чебоксарского элеватора» — филиала АО «Чувашхлебопродукт»;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Александрову Олегу Ивановичу — директору ООО «Управляющая компания «Атал», г. Чебоксары, Угарину Ивану Александровичу — электросварщику ручной сварки технического участка № 2 ООО «Домоуправление», г. Чебоксары;

«Заслуженный связист Чувашской Республики» Кузьминой Валентине Димитриевне — начальнику 428019 отделения почтовой связи Чебоксарского почтамта Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России»;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Ракову Владимиру Ивановичу — начальнику участка АО «Промвентиляция», г. Чебоксары;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Мухамедшиной Диле Саидшевне — заместителю начальника контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике.