СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии:

«Вышитая карта России родилась в Чувашии с помощью мастеров всей страны. С момента рождения карта собрала множество восторженных отзывов. Надежда Бабкина назвала ее оберегом всей страны, а Никита Михалков — Божьим промыслом. Для нас большая честь, что детище Чувашии получило столь высокую оценку, признано символом единства и культурного многообразия нашей страны и станет визитной карточкой такого масштабного проекта, как Международная выставка-форум «Россия». Изображение Вышитой карты будет встречать гостей на огромном мультимедийном экране при входе на ВДНХ».