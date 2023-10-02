Сборная пекарей Чувашпотребсоюза стала победителем Всероссийского кубка сельских пекарей

Конкурс, организованный Российской гильдией пекарей и кондитеров при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, прошел в Москве с 4 по 6 октября. В команду Чувашпотребсоюза вошли специалисты хлебозаводов Красноармейского, Моргаушского, Октябрьского, Цивильского райпо. По условиям конкурса участники должны были представить национальные обычаи и традиции. Свою экспозицию чувашские хлебопеки назвали «Край родной, навек любимый». Хлеба «Цивильный», «Хопарту», слоеное изделие «Подсолнух», сдобные булочки «Малинка», каравай «Летопись Чувашской Республики» получили высокие оценки жюри и принесли заслуженную победу.

В Кубке приняли участие хлебопеки из Воронежской, Тверской, Московской, Самарской областей и других регионов страны. В его рамках состоялось пленарное заседание, на котором были рассмотрены вопросы развития хлебопечения на селе.

Надежда Антонова