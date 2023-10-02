В Москве на ВДНХ будет сыграна настоящая чувашская свадьба

Свадебный ритуал со сватовством, плачем невесты, колоритными национальными костюмами, народными песнями и танцами.

Старинный обряд увидят все, кто посетит Международную выставку-форум «Россия» первого декабря, в День Чувашии. Будущие молодожены, Максим и Анастасия, прошли отбор и уже репетируют церемонию бракосочетания, отметил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. И жених, и невеста — родом из Чебоксар.

К слову, на ВДНХ запланирована и якутская свадьба в национальном стиле — 12 ноября, в День Республики Саха. Напомним, что провести Международную выставку-форум с 4 ноября этого года по 12 апреля следующего поручил Президент России Владимир Путин.