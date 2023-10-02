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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Олег Николаев, Глава Чувашии:

«Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! Поздравляю вас с Днем учителя! Это повод выразить признательность вам, посвятившим себя благородному делу — обучению и воспитанию подрастающего поколения. Вы не просто даете знания, вы формируете гармонично развитые личности, прививаете любовь к Родине, открываете таланты и даете дорогу в будущее. Спасибо за ваше служение и верность профессии, творческий подход, новаторство и бесконечную любовь к своим ученикам. Желаю всем доброго здоровья, новых свершений и успехов, счастья и всего самого доброго!»

 



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