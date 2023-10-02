«Росгосстрах»: гражданская ответственность при страховании частного дома — важная опция в договоре

Осенью самые дорогостоящие страховые случаи с жильем — в частном секторе, они же и более многочисленные: от владельцев домов поступает порядка 60% заявлений. Такое мнение высказали эксперты «Росгосстраха», проанализировав страховые события, которые произошли в сентябре-октябре прошлого года с жильем клиентов компании.

Бич загородных домов — пожары. В прошлом году только за два осенних месяца — сентябрь и октябрь — «Росгосстрах» выплатил клиентам компании-погорельцам почти 152 млн рублей. Средняя выплата составила 367 тыс. рублей. Самую крупную сумму за этот период — почти 9 млн рублей — получил собственник дома в поселке Лотошино в Подмосковье: из-за воспламенения газовоздушной смеси дом и имущество сгорели полностью.

Для сравнения: за первое полугодие этого года средняя страховая выплата за повреждения в загородных домах и строениях составила 115 тыс. рублей — более чем втрое меньше чем средняя выплата по пожарам. Как пояснили эксперты, это связано с многочисленными случаями подтоплений и ураганов — выплаты по ним по сравнению с пожарами относительно небольшие. А количество заявлений, поданных из-за ущерба строениям от стихийных бедствий, в первом полугодии этого года составило 52% от всех обращений по ущербу домам.

Если в домах причина едва ли не половины страховых случаев, связанных с огнем, — короткое замыкание в электросети, аварийный режим работы электрооборудования или неисправное печное оборудование, то за пожарами, возникшими на улице, как правило стоит человеческий фактор. Даже если речь не идет об умышленном поджоге — такое бывает относительно нечасто, возможна детская шалость или неосторожное обращение с огнем. И осенью количество пожаров снова возрастает: в стремлении навести порядок на придомовой территории после окончания сезона собственники не вывозят траву, ветки и мусор, а сжигают их. Если не проявить осторожность, огонь может перекинуться на постройки.

«Весной мы часто фиксируем природные пожары, когда огонь может подступить к населенному пункту, или искры с пожарища переносит ветер, — рассказывает начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова. — Только в мае было зафиксировано более 100 очагов ландшафтных пожаров. И если виновников поджогов при ландшафтных пожарах установить удается далеко не всегда, то с соседями уже очевидно, кто виноват: в соответствии со ст. 151 УК РФ ущерб пострадавшему выплачивает его виновник».

Как отметила Юлия Серова, гражданская ответственность при страховании загородного дома — важная опция в страховом договоре, и страховщики рекомендуют собственникам жилья не пренебрегать ей. В последние годы владельцы домов обшивают строения сайдингом, вставляют пластиковые окна. И даже если строение уцелеет после пожара у соседей, то окна и обшивка от сильного жара могут быть безнадежно испорчены. Впрочем, как и отношения между соседями. При застрахованной гражданской ответственности виновника хлопоты по урегулированию страхового случая возьмет на себя страховая компания.