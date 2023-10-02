Исполняющий обязанности прокурора Чувашии Александр Грязников посетил исправительную колонию №1

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С рабочим визитом исправительную колонию №1 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии посетил исполняющий обязанности прокурора Чувашской Республики Александр Грязников.

Цель визита — проверка соблюдения прав и законных интересов осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

В сопровождении начальника исправительной колонии № 1 УФСИН Чувашии Алексея Спиридонова, прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чувашии Дениса Антонова он совершил обход отрядных помещений, столовой, промышленной зоны, медицинской части, а также провел прием по личным вопросам осужденных мужчин.



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