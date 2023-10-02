Модернизация и подготовка персонала — слагаемые успеха «СМАКа»

Уже более четверти века кондитерская фабрика «СМАК» (недавно предприятию исполнилось 27 лет) радует людей в разных уголках нашей страны вкусными тортами, пирожными, печеньями и рулетами — сладостями на любой вкус.

С каждым годом география поставок продукции расширяется, а инфраструктура фабрики модернизируется. При этом «СМАК» выполняет важную социальную миссию — поддерживает учреждения культуры и образования, участвует в различных благотворительных акциях. Не забывая и о спортивных соревнованиях — в частности, фабрика выступила партнером юбилейной 85-й легкоатлетической эстафеты «СЧ», предоставив участникам сладкие подарки.

На фабрике «СМАК» бережно заботятся о каждом сотруднике. Помимо социального пакета, для работников доступны разнообразные формы материального поощрения — премии за стаж, перевыполнение показателей и другие мотивационные выплаты. Важно заметить, что порядка 70-75% персонала трудятся на фабрике более 15 лет. Сотрудники с огромным опытом работы не только продолжают славные традиции изготовления сладостей, но и делятся знаниями с молодыми работниками по принципу наставничества.

Для новичков на фабрике разработана специальная программа адаптации, по которой опытные специалисты следят за успехами молодых кондитеров, технологов и помогают им в случае необходимости. Стоит отметить, что начинающим работникам предприятие предоставляет возможность обучения в вузах. В свою очередь, при замещении вакансий на руководящих должностях фабрики при прочих равных условиях отдается предпочтение внутренним претендентам.

В целях улучшения условий труда постоянно модернизируются цеха фабрики. «В данный момент приоритетным вопросом для предприятия является тема модернизации инфраструктуры фабрики, вкладываются серьезные финансовые средства, — подчеркнул директор кондитерской фабрики «СМАК» Сергей Наумов. — Недавно закупили линию для тортов. В ближайшее время ожидаем поступления линии по дозированию сырья, линий по изготовлению и отсадки бисквитного теста».

Также кондитерская фабрика «СМАК» с осени прошлого года участвует в реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и обеспечение занятости населения», который основан на принципе бережливого производства. За небольшой промежуток времени уже получены ощутимые результаты — предприятию без серьезных затрат благодаря перенастройке технологической цепочки удалось увеличить производительность участка по изготовлению тортов (расстояние от начала линии закладки продукции до выпуска торта сократилось с 70 до 30 метров). К слову, для эффективного внедрения программы в стенах фабрики для сотрудников проводится специальное обучение. Работников объединяют в группы и объясняют суть бережливого производства и «принципов 5S» (правильной организации и рационализации рабочего места. — Прим. ред.).

СПРАВКА «СЧ»

Кондитерская фабрика «СМАК» активно участвует в социальной и спортивной жизни нашей республики. Предприятие поддерживает столичный социально-реабилитационный центр, общественную организацию «Мир добра», Центр образования и комплексного сопровождения детей и другие значимые учреждения. Также «СМАК» сотрудничает с детско-юношеским спортивным клубом «ТАКУАН».

Отрадно, что и сами сотрудники предприятия вовлечены в спорт. Команда «СМАК» занимала призовые места на спартакиадах среди работников торговли и общественного питания Ленинского района Чебоксар, посвященных Дню торговли. Также для сотрудников «СМАКА» арендуется спортивный зал с тренажерами для занятий физической культурой и укрепления здоровья. Еще у работников есть возможность бесплатно посещать бассейн.