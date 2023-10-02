Команда Чувашии выезжает на Всероссийский кубок сельских пекарей

Она представлена сборной Чувашпотребсоюза в составе представителей нескольких предприятий.

Соревнования пройдут в Москве на ВДНХ. Как отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, в прошлом году пекари из республики достойно представили регион в соревнованиях по профмастерству. Сельское хлебопечение — это сфера, где можно развиваться от поля до прилавка. В программе состязаний — соревнования по хлебопечению, сдобной и декоративной выпечке. В деловой части обсудят подготовленные экспертами Российской Гильдии пекарей и кондитеров методические рекомендации по разработке региональной программы развития хлебопечения на сельских территориях. Цель — выработать решения по повышению качества продукции, снижения издержек и повышения уровня продовольственной безопасности на селе.