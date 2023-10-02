Портрет на фоне осени

В любом возрасте можно быть красивыми, а обрамление из разноцветных листьев лишь подчеркнет блеск глаз, улыбку и нежность всегда молодой души.

В преддверии Дня добра и уважения, посвященного старшему поколению, в социальных сетях стартовала акция «Золотой возраст — мудрости пора», инициированная Минтруда Чувашии. И в виртуальной галерее появились прекрасные портреты!

Участники акции устроили фотосессии близким людям — мамам, бабушкам, дедушкам, соседям и добрым знакомым на фоне осени и выложили снимки в соцсетях под хештегами #МинТруд21#ЗолотойВозраст_мудростипора#АктивноеДолголетие.

Теплая солнечная осень только благоволила такому творчеству. После прогулок на свежем воздухе остались прекрасные впечатления и великолепные портреты, которые украсят семейный альбом.

Такие осенние фотографии любой женщине придутся по нраву. Фото Ирины Вершинской