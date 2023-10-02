Стояли у истоков

Убеленные сединами люди очень рады вниманию. Им греет душу, что о них помнят и ценят их вклад в общее дело. В это воскресенье в трудовых коллективах и крупных ведомств, и небольших организаций чествовали ветеранов.

Спортивная школа олимпийского резерва № 6 тоже собрала на встречу ветеранов, в разные годы трудившихся здесь. В дружеской атмосфере они вспоминали историю школы — от строительства и становления до сегодняшнего дня, славные победы ее воспитанников. Темой для разговора стало и празднование 100-летия создания госоргана управления в сфере физической культуры и спорта.

Руководство школы поблагодарило каждого из ветеранов за неоценимый вклад в популяризацию и развитие физкультуры и спорта. К слову, среди присутствовавших на встрече были и те, кто и сегодня продолжает передавать накопленный профессиональный опыт спортсменам и молодым специалистам.