Самая большая школа Чебоксар перешла на высокие интернет-скорости

Специалисты МТС запустили дополнительное телеком-оборудование в столице Чувашии, что позволило повысить емкость сети и на треть увеличить скорость мобильного интернета в быстро развивающемся микрорайоне «Новый город», где расположена крупнейшая школа Чебоксар.

Благодаря проведенным техническим работам высокоскоростной интернет стал доступен в современных жилищных комплексах, расположенных на улице Прокопьева. Даже в часы пиковой нагрузки на сеть там можно комфортно загружать тяжелый контент, пользоваться мобильными приложениями, проводить видеоконференции и делать онлайн-звонки.

Также на треть увеличились скорости мобильного интернета в районе школы №65 – крупнейшей в городе. В этом году там набрали семнадцать первых классов. Рядом расположен большой открытый стадион, где проходят школьные тренировки по футболу, строится крытый каток для занятий хоккеем и фигурным катанием. Высокоскоростной мобильный интернет позволит тренерам и педагогам применять дистанционные технологии при организации обучения и спортивных занятий, использовать онлайн приложения для тренировок, проводить открытые уроки и онлайн-презентации.