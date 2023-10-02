Самая большая школа Чебоксар перешла на высокие интернет-скорости

Специалисты МТС запустили дополнительное телеком-оборудование в столице Чувашии, что позволило повысить емкость сети и на треть увеличить скорость мобильного интернета в быстро развивающемся микрорайоне «Новый город», где расположена крупнейшая школа Чебоксар.
Благодаря проведенным техническим работам высокоскоростной интернет стал доступен в современных жилищных комплексах, расположенных на улице Прокопьева. Даже в часы пиковой нагрузки на сеть там можно комфортно загружать тяжелый контент, пользоваться мобильными приложениями, проводить видеоконференции и делать онлайн-звонки.
Также на треть увеличились скорости мобильного интернета в районе школы №65 – крупнейшей в городе. В этом году там набрали семнадцать первых классов. Рядом расположен большой открытый стадион, где проходят школьные тренировки по футболу, строится крытый каток для занятий хоккеем и фигурным катанием. Высокоскоростной мобильный интернет позволит тренерам и педагогам применять дистанционные технологии при организации обучения и спортивных занятий, использовать онлайн приложения для тренировок, проводить открытые уроки и онлайн-презентации.
«Мы видим, как быстро в Чебоксарах развиваются новые микрорайоны, с помощью нашей Big Data можем анализировать трафик и прогнозировать увеличение нагрузки на сеть. Это помогает нам принимать решения о том, где нужно запустить дополнительное оборудование, чтобы современные цифровые сервисы были доступны чебоксарцам и дома, и на работе», – пояснила директор МТС в Чувашии Нина Краснова.