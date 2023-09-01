Опыт Чувашии в работе с молодежью может быть использован в ПФО

Спасибо за благородную и нужную работу

Опубликованной в «СЧ» историей об уникальной находке поисковиков Глава Чувашии обещал поделиться с коллегами — губернаторами ПФО.

Опыт Чувашии в работе с молодежью может быть использован в Приволжском федеральном округе. Об этом Глава республики Олег Николаев сообщил по итогам прошедшего в Перми заседания Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО Игоре Комарове. Главная тема, которую на нем обсудили, — организация воспитательной работы с молодежью в современных условиях. «Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности, в республике увеличилась почти на 14 тысяч человек, — отметил Николаев. — Это максимальный результат среди регионов ПФО».

Яркий пример такой патриотической работы Глава республики нашел накануне заседания на страницах «СЧ».

«Стала для меня хорошей новостью история про долгожданную находку-сенсацию: впервые за несколько десятилетий на линии строительства Сурского рубежа обнаружен дот! — написал он в своем телеграм-канале. — Нашли укрепление на правом берегу Суры ребята из поискового отряда «Искра» чебоксарской гимназии №?1. Об этом написали в «Советской Чувашии».

«Начиная работу над увековечиванием памяти строителей Сурского и Казанского рубежей, мы не могли поверить, что время разрушило все постройки до основания. И вот наши сомнения оправдались», — порадовался Олег Николаев. Он поблагодарил журналистов «СЧ» — «за новые открытия на своих страницах» и гимназистов из отряда «Искра» — «за такую благородную и нужную сегодня работу». И пообещал: «Обязательно поделюсь этой историей со своими коллегами, губернаторами Приволжского федерального округа, с которыми встречаюсь в Перми на заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО».