Чувашия стала лидером в России по количеству выданных «Пушкинских карт»

Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная на Координационном совете ведомства по реализации национального проекта «Культура».

Она отметила также, что за два года с момента запуска программы карту в целом по стране получили 8,8 миллиона человек, и что по охвату молодежи «Пушкинскими картами» помимо Чувашии (91%) в число регионов-лидеров вошли также Оренбургская (84%) и Костромская (83%) области.

«Такого результата нашему региону удалось добиться потому, что этот проект лично курирует Глава Чувашии Олег Николаев, а также взаимодействию Минкультуры республики с Минобразования, с ссузами и вузами, — говорит министр культуры Чувашии Светлана Каликова. — В нынешнем творческом сезоне учреждения культуры предлагают еще больше интересных программ, ориентированных на пользователей «Пушкинских карт».

Справка «СЧ»

В программе «Пушкинская карта» участвуют 98 учреждений культуры Чувашии. Театрально-концертные учреждения проводят целевые показы спектаклей и концертных программ для школьников на стационарных площадках и с выездом в образовательные организации. Музеи предлагают посмотреть по «Пушкинской карте» не только экспозиции и выставки — юные посетители могут поучаствовать в мастер-классах, играх, квестах, послушать лекции. Библиотеки также готовят для школьников и студентов квесты, квизы, турниры, занятия, тренинги, викторины, экскурсии, мастер-классы.