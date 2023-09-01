Комиссия проанализировала обращения от военнослужащих и членов их семей

На заседании Межведомственной комиссии по поддержке участников СВО проанализировали обращения от военнослужащих и членов их семей.

За последние полтора месяца Министерством труда и социальной защиты Чувашии рассмотрено 270 обращений. Большинство из них поступило через специализированную Платформу государственных сервисов. Круг поступающих вопросов широк: предоставление мер социальной поддержки, денежные выплаты, льготы по коммунальным платежам, медицинская помощь, психологическая адаптация, трудоустройство и профессиональная переподготовка. Увеличилось число запросов на бесплатные юридические услуги.

Как отметила министр труда и соцзащиты Алена Елизарова, правовую помощь оказывают на всех уровнях — в центрах социального обслуживания населения, органах исполнительной власти, филиале Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Также квалифицированная юридическая помощь предоставляется через Госслужбу по делам юстиции с привлечением Адвокатской палаты Чувашии.

«Главам администраций муниципальных округов поручено организовать оперативную обработку всех поступающих заявлений в регламентный срок — в течение 10 дней, — подытожила Алена Елизарова. — Кроме этого, муниципалитеты должны продолжить информационно-разъяснительную работу о мерах поддержки членов семей участников СВО».

Ирина Степанова