Более 750 сотрудников предприятий Чувашии прошли обучение основам бережливого производства

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Более 750 сотрудников предприятий и организаций, в том числе государственного сектора Чувашии, прошли обучение основам бережливого производства на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов». Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, такую возможность предоставил национальный проект «Производительность труда».
В частности, на курсах побывали сотрудники СКБ «СПА». За день они прошли три игровые смены, на примере сборки пульта управления регулятора давления газа создали 10 единиц изделий и сгенерировали прибыль в 172 тыс. рублей. Список лидеров возглавляют сразу две команды АО «ЭЛАРА». «Фабрику процессов» курирует региональный центр компетенций при Фонде развития промышленности Чувашии. Пройти обучение могут сотрудники как предприятий–участников нацпроекта, так и всех остальных компаний, заинтересованных в получении компетенций в сфере повышения производительности труда.



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