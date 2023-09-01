Житель Цивильского округа срубил дуб и стал фигурантом уголовного дела

Средь бела дня промышлял незаконной рубкой дуба в Цивильском участковом лесничестве в минувшую субботу 65-летний житель деревни Красная Горка Цивильского округа.

Звук работающей пилы, доносившийся из леса, услышал участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Цивильский» Денис Степанов, который и обнаружил злоумышленника. Во дворе дома сельчанина полицейские нашли части еще одного дуба, который мужчина спилил тремя днями ранее.

Нанесенный им ущерб составил более 300 тысяч рублей. В отношении горе-дровосека возбуждено уголовное дело за незаконную порубку деревьев.