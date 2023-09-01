Многодетной маме из Шумерли — почет и орден с бриллиантом

Указом Президента России от 18 сентября высшей семейной наградой страны — Почетным званием «Мать–героиня» отмечена шумерлинка Мария Кудрявцева. У нее и ее супруга Ивана — 7 сыновей и 4 дочери, старший сын не так давно отправился добровольцем на спецоперацию. С заслуженной наградой многодетную маму поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. И поблагодарил всю семью Кудрявцевых за воспитание достойных граждан страны. «Вы — гордость Чувашии!» — написал он в своем телеграм-канале. Рассказ об этой семье читайте в ближайших выпусках «СЧ».

НАША СПРАВКА

Почетное звание «Мать–героиня» в нашей стране впервые учредили в 1944 году и присваивали до ноября 1991 года. А вернули это звание россиянкам в прошлом году — награждаются им мамы не менее десятерых детей, обеспечивающие надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Обладательница почетного материнского звания получает также орден «Мать-героиня» из золота с бриллиантом, грамоту о присвоении звания и денежное поощрение — один миллион рублей.