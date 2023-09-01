Сериал «Лихорадка»: история одной эпидемии в декорациях большой политики

Эпидемия в Африке, политика и любовь — на этих трех китах держится сериал «Лихорадка», который вышел на платформе ВГТРК «Смотрим». В новом сезоне его покажут и в телеэфире. Это производственная драма из жизни российских эпидемиологов, которым придется столкнуться не только с новым вирусом, но и со шпионажем, предательством, а также непониманием, угрозами, древними проклятьями со стороны местного населения и попытками США дискредитировать русскую миссию в Африке.

Режиссер — Александр Касаткин,

серий — 16,

места съемок: Кения, Тульская область, Севастополь, Москва

История получилась многослойная, полностью выстроенная на отношениях людей. При всей стремительности развития эпидемии, сюжет разворачивается медленно: он, как матрешка, кажется, ну вот загадка и раскрылась, но там еще один ребус, а потом еще один… Очень симпатичные персонажи, характеры прописаны выпукло, нет резко отрицательных — все с полутонами, и сам не замечаешь, как привязываешься к героям.

Как российских врачей втянули в политическую игру

Действие происходит в двух местах: Москве и вымышленной африканской стране Лемурии со столицей Джанакри, ударение на вторую «А». Создатели сериала, хоть и снимали в Кении, но не стали называть реальную страну, потому что это художественное воплощение событий, уже имевших место в истории. Без помощи российских вирусологов не прошла ни одна эпидемия в Африке, наши врачи и ученые помогали итальянским коллегам в 2020-м во время пандемии коронавируса, и понятно, что англосаксам это всегда было против шерсти, и они любой ценой пытались выставить русских не спасителями, а убийцами. То, что российские врачи в сериале вирус одолеют, не вызывает сомнений, но вопрос звучит по-другому: какой ценой? Против санитарной миссии начинается необъявленная война.

Чем интересен фильм, так это тем, что события в Лемурии и Москве зеркально отражают друг друга. Но понимаешь это не сразу. Полковник медицинской службы, сотрудник НИИ экспериментальной вирусологии Иван Матецкий (Евгений Воловенко) вместе с коллегами летит в Африку, где возник новый штамм вируса Эболы — Энбола, его так назвали, потому что по форме он напоминает английскую прописную букву n. Президент Лемурии обратился к России с просьбой о помощи после того, как страну оставила миссия врачей из США. Началось заражение среди самих медиков, и американцы решили, что наигрались в спасителей.

Но и у россиян, по их мнению, ничего не должно получиться, поэтому в Лемурии выходят статьи и телерепортажи с заголовками про «русских врачей-убийц», а местному населению платят деньги за организацию беспорядков, митингов и нападений на госпиталь. Президенту Лемурии предстоят выборы, и русская миссия оказывается втянутой «в игру в африканскую демократию», как называют ситуацию в нашем Минобороны. Есть оппозиционные политические силы, которым эпидемия только на руку, чтобы сместить нынешнего главу Лемурии.

В Москве в НИИ вирусологии дочь Матецкого Полина (Любовь Константинова), автор уникальной программы, созданной с помощью нейросети «Конструктор вакцин», с оставшимся коллективом должна как можно скорее получить вакцину от Энболы. Но Минобороны, которое курирует научный институт, начинает проверку всех сотрудников. А их 28. На границе был перехвачен курьер, он должен был доставить в крупную зарубежную фармкомпанию образцы секретных материалов из лаборатории Полины. Причем почти все сотрудники НИИ живут не по средствам, зарабатывая деньги в других местах, наука для них как хобби.

И эти ответвления утяжеляют конструкцию сюжета и удлиняют сериал. Он откровенно затянут. Зачем там 16 серий? Вполне хватило бы восьми. В определенный момент ситуация начинает уже идти по кругу, а в 10-й серии, когда и в Москве, и в Лемурии праздновали день эпидемиолога, нам показали все творческие номера, подготовленные коллективом. Конечно, получился гимн командной работе — настоящим ученым, готовым ночевать в НИИ, бороться за проект, вкалывать первый образец вакцины себе, чтобы ее быстрее запустили в производство. Но все равно в фильме слишком много персонажей с подробными историями из жизни каждого. И, к сожалению, это портит общее впечатление.

Тридцать три несчастья

Муж Полины, театральный режиссер Вячеслав Шаталов, стремясь стать успешным и модным в Москве, дает интервью о своей новой постановке блогерше Жанне. Он польстился на 300 тысяч ее подписчиков. Павел Харланчук (я уже рассказывала об этом артисте в отзыве на военный сериал «Катюша») создал неоднозначный образ. С одной стороны его Слава, конечно, обманщик и изменщик, но при этом все равно вызывает симпатию своей заботой о «мышке» — так он зовет Полину. Слава и сам не понимает, как оказывается соблазненным не очень умной, но очень активной и сексуальной Жанной, и рассказывает ей о секретной работе жены: о том, что в НИИ привезли образцы крови зараженных Энболой. Жанна, опять-таки не от большого ума, но от большого желания создать хайп вокруг себя, записывает ролик, что «смертельно опасный вирус уже в Москве и скоро вырвется наружу».

И вот здесь интересно наблюдать, как и в Лемурии, и в Москве в Минобороны пытаются реагировать и работать с журналистами и блогерами, которые откровенно толкают палки в колеса, в то время как на кону десятки тысяч жизней. Энбола убивает каждого четвертого заболевшего. Проект по созданию вакцины замораживают.

Пока Матецкий в Лемурии, на его должность руководителя проекта директор НИИ, заручившись поддержкой кураторов из Минобороны, назначает молодого карьериста Виктора Жданова (Илья Малаков). Он одноклассник Полины, друг детства — Виктор сравнивает их дружбу с Томом Сойером и Гекельберри Финном — но она совсем не рада видеть его в коридорах института. Жданов начинает закручивать гайки, следить за дисциплиной, из-за него увольняются опытные сотрудники, и Полина в сердцах обвиняет его в том, что он «стал еще подлее».

Что произошло между ними в юности? Сериал не торопится раскрывать нам эту загадку. Полина на каждом повороте пытается обойти Жданова, отменить его решения. А он к ней явно неровно дышит, и то, что она замужем, его не сильно смущает. Полина как-то чересчур нервничает в разговорах с ним наедине. Значит, в прошлом было что-то такое, что не остыло, не отболело? Да и Виктор от серии к серии совершает ради Полины поступки на грани фола, что отношение зрителей к нему начинает теплеть.

Полина загнана в угол: если несчастья начинаются, то они обрушиваются на голову одно за другим. Она не понимает, как быстрее помочь отцу с изготовлением вакцины, если на работе — неадекватное начальство, для которого процесс важнее результата, и контрразведка в поисках шпиона. А дома — напряжение в отношениях со Славой, Полина начинает подозревать его в измене.

С другой стороны, Матецкая (фамилию мужа она не взяла) настолько вся в науке и в своем конструкторе вакцин, что Славе, нуждающемуся во внимании, признании, флирте, жены действительно не хватает. А Жанна готова все это легко дать. Возможно, Полина заигрывается в спасательницу и лемурийцев, и своих коллег в русской миссии, и тех, на кого падает подозрение контрразведки. Местами все переходит в какую-то уголовщину, и кроме раздражения поведение героини никаких чувств не вызывает. В этих эпизодах создатели сериала, кажется, перегнули палку. Но в любом случае, Матецкая — из тех людей, рядом с которыми хочется быть лучше.

Вторая главная героиня — лемурийский инфекционист

Полина — не единственная главная героиня фильма. В Лемурии живет похожая на нее своей самоотверженностью и преданностью профессии София Диогу (Тереза Диуро). Внучка хранительницы культурного наследия Лемурии, она училась на врача-инфекциониста у Ивана Матецкого, сначала в Петербурге, потом в Ростове-на-Дону. В Ростовском государственном медицинском университете действительно сильная кафедра микробиологии и вирусологии. Впрочем, в Чувашском госуниверситете инфекционистов тоже готовят — в 2011 году была реорганизация, и к названию кафедры медицинской биологии добавили слова «с курсом микробиологии и вирусологии».

Если в Москве складывается любовный четырехугольник, то в Лемурии это пока треугольник. Софи в студенческие годы была влюблена в Матецкого. Мужчина он надежный, смелый, умный, способный принимать решения и брать за них ответственность, привлекательный внешне и… холодный. Ему нужна лишь его работа. Так что понятно, в кого Полина такая. Матецкий сосредоточен только на том, как победить Энболу. Софи же уверена: он смотрит на нее по-особому. Обычная история — каждой студентке, влюбленной в холостого преподавателя, кажется, что ни на кого он ТАК не смотрит, как на нее.

Софи успела побывать замужем, родить дочь, но приехал Матецкий — и огонь снова вспыхнул. И здесь тоже ничего не отболело. И она становится его ангелом-хранителем. А вот однокурснику Софи Родиону (Никита Кологривый) эпидемия не мешает ухаживать за прекрасным темнокожим доктором, и «этому старику» — так Родион называет своего начальника, он Софи не отдаст. Сама же девушка воспринимает бывшего однокурсника как друга. И, конечно, в этих исключительных обстоятельствах, когда речь идет о жизни и смерти, начинают раскрываться характеры.

Лемурию снимали в Кении, около 120 представителей местного племени масаи были задействованы в массовых сценах. Актеров, которые с ними взаимодействовали, учили говорить на языке суахили. В сериале есть немало эпизодов с национальными обрядами. В стране, где слушают не врачей, а старейшин племени, где традиции сильнее, чем боязнь вируса и смерти, бороться с любой болезнью в разы сложнее, чем в европейских странах.

По мере развития сюжета появляются новые персонажи. Так после нападения местных на госпиталь, Минобороны отправляет в Джанакри военных, а вместе с ними в сериал приходит и довольно злободневный юмор:

— Да, горячо сейчас в Лемурии.

— А тебя хоть раз Родина отправляла охлаждаться?

Главное, чтобы сериал с небанальной завязкой не скатился в очередную мелодраму от «России 1», где выяснение отношений выходит на первый план, а борьба со смертельным вирусом и политика смещаются на второй. Но вообще, на мой взгляд, эта история, которую смотришь не ради шпионского сюжета, а потому, что персонажи подобрались яркие и неоднозначные, и у них стоит поучиться командной сплоченности, преданности своему делу и родной стране и просто какой-то жизненной стойкости: мир вокруг рушится, а ты, стиснув зубы, продолжаешь выполнять свою работу.