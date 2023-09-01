Чувашия в два раза увеличила экспорт продукции машиностроения

Об этом Глава республики Олег Николаев сообщил на встрече с директором Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Романом Чекушовым.

По сообщению пресс-службы Администрации Главы, стороны обсудили развитие внешнеторговой деятельности и государственные меры поддержки экспорта. «Наше эффективное взаимодействие позволяет перевыполнять ранее намеченные показатели. Мы дополняем выработанные на федеральном уровне меры поддержки региональными инструментами. Есть потенциал для дальнейшего роста экспорта по многим направлениям», — подчеркнул Олег Николаев.

В структуре экспорта лидируют машиностроительная продукция, оборудование и транспортные средства — 50,6%, продукция химической промышленности— 25,7%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 15,6%. Чувашия поставляет продукцию в 46 стран мира. Крупнейшие торговые партнеры — Южная Африка, Казахстан, Беларусь, Китай (6,4%). Появились и новые партнеры из Боснии и Герцеговины, Конго, Колумбии, Греции, Ирландии… За полугодие внешнеторговый оборот республики составил 440 млн долл. США, что на 58,9% больше аналогичного периода 2022 года. При этом экспорт увеличился на 48,8%, составив 162,6 млн долл. США.

Роман Чекушов высоко оценил экспортную ориентированность региона. «Результаты, которые республика показывает в последнее время, воодушевляют. Я считаю, что это большая заслуга Главы республики и его команды. В вопросах эффективности по расходованию средств регион — один из лидеров. На каждый рубль поддержки приходится более 60 рублей экспорта — это феноменальный результат», — сказал он. На встрече также обозначили новые задачи экспортной политики. По словам директора департамента, развитие будет осуществляться по трем основным направлениям. Это создание промышленных кластеров, развитие портовой инфраструктуры и создание сети транспортно-логистических центров за рубежом.