Жители сельских территорий Чувашии могут подать заявки на улучшение жилищных условий

Регион получил дополнительное финансирование, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

В муниципалитеты направлена информация о выделении на эти цели дополнительно 45,3 млн рублей. При этом общий объем финансирования на 2023 год составил более 66 млн рублей, включая 457,4 тыс. рублей из республиканского бюджета.

На сегодня списки планирующих улучшить условия сформированы лишь в 8 округах. Сергей Артамонов напомнил , что в начале текущего года на софинансирование мероприятия по улучшению жилищных условий сельских граждан по федеральному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» было выделено более 16 млн рублей. Ими воспользовались 20 сельчан.