Инвестиции пустят по миру

Трактористы, конфетчицы, педагоги — представители самых разных профессий уверены, что могут зарабатывать на инвестициях. Увы, но это

не так…

«Мне позвонил какой-то Егор и сказал, что можно зарабатывать 10-15 тысяч в месяц. Для этого нужно вложить деньги, сказал, в инвестиции, что ли…» — неуверенно поясняет следователю отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием электронных средств платежа, УМВД России по городу Чебоксары Анастасии Ивановой очередная потерпевшая.

Пенсионерка из сельской местности никогда в своей жизни не имела дел с финансами, но на старости лет решила заняться инвестициями в интернете. Увидела объявление, прошла по ссылке, ей перезвонили. Персональный «финансовый эксперт» по имени Егор обещал, что в этом деле нет ничего сложного, и демонстрировал графики роста дохода, но в итоге «объегорил» новоиспеченного инвестора. Когда женщина попыталась вывести вложенные 60 тысяч рублей, личный консультант потерял к ней всякий интерес и перестал выходить на связь. Жительница одного из районов Чувашии, ужасно переживавшая, что о случившемся узнают ее родственники, которым она ничего не сказала, еще легко отделалась. По сравнению с суммами, которые теряют другие пострадавшие, это сущие копейки…

ВЛАДИМИР ЦАРЕВ,

член Общественного совета при МВД по Чувашии, эксперт по информационной безопасности: «Первое, что должно насторожить в подобных предложениях, которыми сейчас наводнены мессенджеры и социальные сети, это обещание сверхприбылей. Второй момент — если вам предлагают вложить все свои сбережения, заложить имущество, взять кредит, обосновывая тем, что только так можно заработать по-крупному. Скорее всего, это тоже мошенники или аферисты».

К примеру, работница одного из детских садов Чебоксар «инвестировала» в мошенников более 2 миллионов рублей. Специалист, который по телефону помогал педагогу стать успешным финансистом, убедил, что нужно только переводить деньги, а все остальное сделают спецы виртуальной биржи. Так 42-летняя жительница Чебоксар и поступила, за две недели отправив сотни тысяч рублей на счета, зарегистрированные в Краснодарском крае, Волгоградской области и Москве.

У беседовавших с ней сотрудников полиции сложилось впечатление, что свою бурную инвестиционную деятельность гражданка свернула только потому, что у нее закончились и личные, и заемные средства. Потерпевшая до сих пор уверена, что прошла достаточную экономическую подготовку, прослушав пару высланных ей видеовебинаров по работе с ценными бумагами. Пусть ей немного не повезло, но «люди же зарабатывают на этом, к примеру, ее консультант сумел приобрести недвижимость в Европе». Даже потеряв миллионы, несчастная женщина продолжает верить «басням» одного из участников преступной схемы…

Свыше одного миллиона рублей таким же образом потерял тракторист из Ибресинского округа республики. 800 тысяч из этой суммы работяга взял в кредит.

В отделе по расследованию преступлений, совершенных с использованием электронных средств платежа УМВД России по городу Чебоксары таких людей называют мечтателями. Представители самых обычных профессий как в омут головой бросаются в совершенно незнакомую им сферу инвестиций, чтобы получать сверхприбыли, не прилагая больших усилий. Только в этом году жители Чувашии потеряли на таких сомнительных интернет-биржах свыше 100 миллионов рублей. Это четвертый по популярности способ обмана среди разного рода мошенничеств, зарегистрированных в регионе. За восемь месяцев в полицию обратились уже 199 обманутых «вкладчиков».