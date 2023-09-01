АНТОН ФИНОГЕНОВ,

директор по развитию городской среды ДОМ.РФ:

«Для обеспечения социально-экономического роста Чебоксарской агломерации необходимы развитие человеческого капитала, диверсификация структуры экономики, раскрытие инновационного и технологического потенциала, повышение качества городской среды. На сессии мы рассмотрели варианты развития агломерации с учетом различных федеральных сценариев развития экономики. Такой подход позволяет комплексно оценить ситуацию, увидеть новые возможности и перспективы. Мастер-план, который ДОМ.РФ готовит совместно со специалистами консорциума компаний под лидерством ООО «Урбан ПРО» при содействии Кабинета министров Чувашии, обязательно будет учитывать полученные результаты, а также мнения жителей, чтобы при реализации обеспечить максимальную эффективность трансформации территории».