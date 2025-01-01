Пространства заиграют по-новому

Архитектурно-планировочный портфель Чебоксарской агломерации готов пополниться еще шестью проектами

Эскизные предложения в преддверии новогодья рассмотрел республиканский градостроительный совет. Ранее они были поддержаны на уровне Чебоксарского муниципального округа. Свободные территории там пойдут в рост и в перспективе изменят свой облик, став благоустроенными и более эффективными.

Сразу три проекта адресованы Синьяльскому сельскому поселению. Жилой комплекс «Пригородный-2» раскинется близ Новочебоксарска, в деревне Аркасы. С северо-востока многоэтажки «посмотрят» на улицу 10-й Пятилетки. Соседями перспективной застройки станут уже существующие жилкомплексы «Пригородный» и «Приозерный». Неподалеку планируется и корпус Республиканской клинической больницы — через полосу земельных участков, отведенных под частные коттеджи.

По концепции планировки, одобренной градостроителями с учетом замечаний и предложений, в «Пригородном-2» предусмотрено зонирование: средне- и многоэтажная застройка, объекты образования, территории под коммунальное обслуживание и хранение автотранспорта, улично-дорожная сеть. Общая площадь застройки — более 17 га. На десяти из них разместятся 18 домов: четыре — в 17 этажей, один — в восемь, остальные — переменной высотности, в основном до восьми этажей. В жилых зданиях оборудуют подземные и полуподземные гаражи-стоянки. Проектируемый комплекс «выдаст» свыше 46 тыс. кв. м жилья, новоселами станут почти четыре тысячи человек. Под школу и детсад отведут около 4,5 га, под озеленение — 7,2. В проекте учтены и нюансы, связанные с санитарно-защитной и охранной зонами ЛЭП, приаэродромной территорией. Градостроители отметили, что проект нужно согласовать с Минздравом Чувашии, и рекомендовали при создании силуэта застройки учесть облик, открывающийся с автодороги «Вятка».

Положительно оценили специалисты планировочное решение территории, прилегающей к деревне Пихтулино. По проекту, на площади более ста гектаров, ограниченной Марпосадским шоссе, уже имеющейся застройкой и сельхозугодьями, поднимутся 9-, 14-, 16-этажные дома со встроенными предприятиями обслуживания. Предполагаемый жилфонд составит 522 тыс. кв. м. Новоселами станут более 14 тыс. жителей. Предусмотрены три детских сада, общеобразовательная школа на 1500 мест. Не забыли разработчики и про зоны отдыха с детскими и спортивными площадками, игровые уголки во дворах, озеленение. Объекты для обслуживания многоэтажек предлагается разместить в санитарно-защитной зоне рекультивированной свалки. В жилых кварталах расположат многоцелевые машиноместа. Днем там смогут оставить свой транспорт посетители и сотрудники учреждений, а ночью — жители. Эскизный проект одобрен, но пока предварительно. Архитекторы рекомендовали определить возможные сценарии использования санитарных зон, дать предложения по дальнейшему развитию деревни. Понадобится и рабочее совещание с представителями исполнительной власти — эскизный проект должен полностью стыковаться с мастер-планом Чебоксарской агломерации.

Доработки требует эскизный проект жилой группы, запланированной в деревне Мошкасы. Здесь на 30 с лишним гектарах предлагается возвести индивидуальные жилые дома и объекты общественной инфраструктуры, в частности магазин. В планировочном решении просчитана ширина проездов, улиц, а также земельных участков — по проекту их будет 169. Кирпичные двух-, трехэтажные дома с цоколями и встроенно-пристроенными гаражами займут около 23 га. Для детей есть школа и детсад в селе Синьялы. Члены градосовета рекомендовали пересмотреть структуру планировки и более рационально организовать улично-дорожную сеть — интегрировать ее в транспортную систему существующей застройки.

Жилая группа планируется в Большекатрасьском сельском поселении. Проектируемый участок в 2,5 га примыкает к деревне Яуши с юга. Здесь предлагается сформировать 29 земельных участков: восемь — для усадеб и 21 — для блокированной застройки с наделами на каждую квартиру (к слову, в планах безвозмездно передать два участка многодетным семьям). На застраиваемой территории деревни Яуши предусмотрены общественное пространство с озеленением, игровая площадка, а также социальные объекты, в том числе образовательные. До их введения в строй детей смогут принять Большекатрасьская СОШ и детсад «Мечта». И все же, по мнению градостроителей, проект нуждается в доработке. В планировке не предусмотрено выделение индивидуальных земельных участков для каждого дома в составе блокированной застройки. А еще рекомендовано проверить, не попадает ли проектируемая территория в границы санитарно-защитной зоны кладбища и крематория. Предложено пересмотреть в проекте и концепцию использования таунхаусов, а также заложить транспортный коридор на север, чтобы обеспечить дальнейшее развитие улично-дорожной сети.

Отправлен на доработку эскизный проект планировки территории в Вурман-Сюктерском сельском поселении. Два участка общей площадью почти 3 га прилегают к деревне Шобашкаркасы. Вокруг земли, предоставленные для дачного строительства, и сельхозугодья, с запада — автодорога «Волга» — «Три Дуба». Здесь предполагается индивидуальное жилищное строительство — 23 частных дома с приусадебными участками для личного подсобного хозяйства (один из них предназначен для многодетной семьи). Будущие хозяева смогут обзавестись надворными постройками, держать домашний скот или использовать дом как жилье выходного дня. Планировочная структура предусматривает возможность дальнейшего развития территории в северном направлении. Градостроители посоветовали выполнить планировку улично-дорожной сети с учетом перспективного развития территории.

Одобрен градостроительным советом и взят за основу для дальнейшей работы эскизный проект жилой группы в деревне Большое Янгильдино Сирмапосинского сельского поселения. На трех гектарах развернется индивидуальное жилищное строительство — кирпичные двух- и трехэтажные дома на участках по 10-12 соток, с площадками для детей и зонами отдыха для взрослых.