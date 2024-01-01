Цивилизация на природе

Перед Новым годом в Чувашии прошла очередная стратегическая сессия по разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации. Развернулась она на трех площадках — в Мариинском Посаде, Новочебоксарске и столице республики. Было представлено десять приоритетных проектов комплексного развития, для каждого из городов намечены свои точки роста. В мэрии Чебоксар речь шла о Заволжье.

Специалисты «Урбан ПРО» сосредоточились на территории близ поселка Сосновка. Отметили сразу: определенной архитектуры здесь пока нет — сначала надо проработать функционал. Левобережье, конечно же, сохранит свой главный статус уникальной природно-рекреационной территории. Карта, высветившаяся на экране, деликатно обозначила точечные интервенции — места притяжения горожан и туристов, откуда Заволжью легче всего взять курс на развитие.

Большая часть лесопарка отдана под прогулочные (в том числе на лошадях) и лыжные маршруты. На данном этапе работы они заложены по минимуму, но это фишка. Поэтому запланированы лыжная база с прокатом инвентаря и конный комплекс. Желто-зеленым на карте выделен учебный центр в 50 тысяч кв. м — он расположен ближе к дороге и занимает самый большой участок. Предполагается, что здание кампуса будет простым, даже несколько аскетичным, зато с интересными фасадными решениями.

Судя по проектным предложениям, коммерческая жилка в чебоксарском Заволжье существенно усилится: гостиница и ресторан с панорамным видом на Волгу, спортивный центр, бассейн и, возможно, бани. Потребуются парковочные места. И да, для скептиков: планы по созданию канатной дороги вовсе не сброшены со счетов — в восточной части парка предусмотрена станция, откуда можно будет переправиться на фуникулере через Волгу и оказаться прямо в центре Чебоксар.

Левый берег примерил на себя современную динамичную зону с пляжным волейболом, воркаутом и прочим активным досугом, навесы для отдыха, смотровые площадки и даже места для наблюдения за птицами.

Развитие территорий Напомним, в Чебоксарскую агломерацию войдут столица Чувашии, Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Мариинско-Посадский муниципальные округа. Мастер-план позволит создать на указанных территориях (а это более 3800 квадратных километров с населением в 800 тысяч человек) единое градостроительное и инвестиционное пространство, улучшить качество жизни людей. Стратегический документ готовит ДОМ.РФ совместно со специалистами консорциума компаний во главе с ООО «Урбан ПРО» при содействии правительства Чувашии.

«Теперь надо послушать коллег. Дайте обратную связь!» — попросили разработчики. И вопросы посыпались как из рога изобилия — кому, как не местным специалистам, знать все нюансы. Конноспортивная школа у нас уже есть, нужна ли вторая? И почему только лыжи? В Чувашии развиваются и другие виды спорта — надо обратить внимание и на них. Некоторые рассчитывали получить более конкретные ответы по застройке — например, по этажности жилья.

Присутствующие разбились на две команды и устроили мозговой штурм. Через полчаса были выданы предложения. Хотелось бы увидеть на карте не только кусочек территории близ Сосновки, а все Заволжье целиком — от ГЭС и дальше (береговая линия левобережья даже длиннее, чем у Чебоксар напротив). Надо бы учесть другие поселки и уже имеющиеся точки притяжения — например, тот же санаторий «Чувашия». А от большого строительства лучше уйти и кампус переместить из зеленой зоны ближе к жилью Сосновки.

Учитывая уникальность левого берега, ошибиться в зонировании здесь нельзя. Надо четко понимать, где и что будет: площади под инновационное развитие, жилая застройка или лес, который важно сохранить в первозданном виде. Рекреационные участки лучше сразу признать курортной зоной. Требуется продумать зону эллингов и спусков к Волге, разнообразить отдых на воде. А чтобы левый берег работал круглый год, нужны и летние, и зимние сценарии.

Градостроители-чебоксарцы не жалели эпитетов и сравнений для Заволжья: лучшее место на земле, крутая территория всероссийского масштаба, локомотив, который потянет за собой развитие всего региона. «Сейчас растет спрос на отдых внутри страны», — согласились эксперты из Татарстана и Башкортостана и поделились своим опытом работы в сфере природного туризма. Это современное направление предлагает новые объекты и форматы отдыха, и главное — не в ущерб окружающей среде. Гости посоветовали начать с инвентаризации туристической инфраструктуры. Как тут не вспомнить об обветшавших базах отдыха еще советских времен, какие есть, пожалуй, в каждом регионе! По мнению экспертов, это большая работа по реконцепции, но и большой потенциал. А еще важно взаимодействие, синхронизация между государством, задающим «условия игры» (нормативы, регламенты, госпрограммы), бизнесом и жителями.

Найти свои фишки Другие встречи в рамках стратегической сессии тоже оказались плодотворными. В частности, в Новочебоксарске обсудили трансформацию университетского кампуса в ядро химического кластера. Это принесет пользу в плане профориентации молодежи, пополнения кадрового резерва агломерации. Затронули также развитие речного порта и набережной. В Мариинском Посаде речь шла о ревитализации (процессе воссоздания и обновления. — Прим. ред.) исторического центра. В числе точек притяжения названы Государева гора, набережная и пляж, музей купеческого и мещанского быта. В то же время ретрокварталу нужны торговля и общепит, а значит, надо создать привлекательные условия для малого бизнеса. Нашлось время подискутировать и об индустриальном парке в Моргаушском и Цивильском муниципальных округах.

Напомнили докладчики и о «Волжской тропе» — более 360 км по правому берегу реки от Ульяновской области до Чувашии. Однако витает в воздухе и более смелая идея — объединить все субъекты ПФО тропой в 3,5 тысячи километров.

Работа над мастер-планом Чебоксарской агломерации идет полгода и близится к завершению. Замечания, предложения, идеи, озвученные на стратегической сессии, учтут. На завершающие штрихи есть январь. А в феврале состоятся новые встречи — будет представлен окончательный вариант стратегического документа, рассказал генеральный директор ООО «Урбан ПРО» Александр Холоднов. Утвердить мастер-план планируется в первом квартале этого года.