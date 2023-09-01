В приоритетах — реновация, кооперация и модернизация

Настоящая творческая лаборатория развернулась в минувшие выходные в здании Чувашского ТЮЗа. Эксперты, специалисты, представители муниципальных округов думали, как сделать среду проживания лучше. Здесь прошла стратегическая сессия по разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации.

Стратегия пространственного развития должна быть готова в декабре этого года, а утверждена в марте следующего. Напомним, мастер-план готовит ДОМ.РФ совместно со специалистами консорциума компаний во главе с ООО «Урбан ПРО» при содействии Кабинета министров Чувашии. В Чебоксарскую агломерацию войдут города Чебоксары, Новочебоксарск, а также Чебоксарский, Моргаушский, Цивильский и Мариинско-Посадский округа.

Первый день сессии отдали экспертам. Участников приветствовал Глава Чувашии, который сам присоединился к «мозговому штурму». «С весны этого года начали работу с ДОМ.РФ над мастер-планом. Нам удалось сформировать профессиональную команду специалистов и экспертов. Мы рассчитываем получить документ, направленный на создание современных условий жизни для людей, развитие инфраструктуры территорий и бизнеса», — отметил Олег Николаев. Мастер-план будет синхронизирован с Комплексной программой социально-экономического развития республики и станет основой для будущих проектов.

«В Чебоксарской агломерации мы видим большой потенциал. Ведется серьезная и планомерная работа по обоснованию проектных решений, — добавил по видеосвязи директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов. — Важная задача мастер-плана — не только улучшение качества жизни, но и формирование экономической базы для этих изменений».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Мастер­план Чебоксарской агломерации станет фундаментом для формирования новых проектов, подтверждающих наши идеи и цели, закрепленные в Комплексной программе социально­экономического развития республики. Возможно, потребуется корректировка, основанная на предпочтениях жителей, экспертных рекомендациях и требованиях, вытекающих из изменений в нашей жизни. При этом все должно быть синхронизировано между собой, потому что все взаимосвязано, одно влияет на другое — территория, качество, экономика. Важно, что мастер­планирование может быть использовано и в развитии других муниципалитетов Чувашии, прежде всего малых городов, где есть большой потенциал. Даже если полноценная агломерация там невозможна, ее подходы к развитию этих территорий будут полезны».

Председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил желание, чтобы мастер­план Чебоксарской агломерации соответствовал мировым стандартам: «Руководство республики и я лично приложим максимум усилий, чтобы мастер­план привлек инвесторов и был успешно реализован».

Стратегическая сессия — это своего рода экватор, начало второго этапа работы. А на первом тщательно изучалась социально­экономическая и градостроительная ситуация в муниципалитетах. Шел сбор информации, проводились опросы на улицах, социологические исследования, анализировались даже данные мобильных операторов — в плане фактического распределения населения, пояснили разработчики. «Теперь же хотим получить от вас наказ — приоритетные задачи, чтобы к концу года детализировать их», — обратился к аудитории генеральный директор ООО «Урбан Про» Александр Холоднов.

…И работа закипела. За столами шли жаркие обсуждения. Сессия шла в виде деловой игры, но, тем не менее, за столами решались серьезные вопросы. Разноцветные фишки ложились на планшеты со списками приоритетов, наглядно показывая лидерство тех или иных позиций. Эксперты работали по четырем направлениям: развитие экономики, территорий, инфраструктуры и социальной сферы, причем каждое рассматривали в двух сценариях — базовом и оптимистическом.

«Экономический» стол выдвинул свои пункты. В их числе — развитие промышленности с акцентом на производителей продукции с высокой маржинальностью. Это и конкурентоспособность, и рабочие места, и рост зарплат, а значит, и уровня жизни. А еще нужны новые центры компетенций.

В сельском хозяйстве надо усилить роль переработки продукции. Тем более что в республике немало сельхозпроизводств, есть сырьевая база. С развитием переработки появятся свои бренды — чувашский хмель или, скажем, картошка, ведь есть же башкирский мед или тульский пряник. Потребуется и сильная логистика — хранением, упаковкой и продвижением местных товаров в торговых сетях займутся агроцентры. Так на селе появятся и рабочие места, чтобы народ не уезжал за длинным рублем в другие края. Назван и еще один драйвер экономики — жилищное строительство.

Наша агломерация неоднородна, сошлись во мнении специалисты по территориям и архитекторы. Есть урбанизированное ядро — Чебоксары и Новочебоксарск, есть уникальное Заволжье, к каждой территории нужен свой подход. Скажем, тому же левобережью нужен хороший маркетинг. Его перспектива — курортно­санаторный кластер. И вообще, хорошо бы Заволжью заиметь свой узнаваемый бренд.

Много точек роста участники сессии увидели на стыке Чебоксар и Новочебоксарска. В плане будущего территорий агломерации было предложено ориентироваться на комплексную застройку, развитие как центра столицы Чувашии, так и периферийных жилых микрорайонов. Особого внимания потребуют производственные зоны, возможен их перенос на новые участки или реконструкция. В приоритете — водно­зеленый каркас, и в первую очередь это касается Чебоксар. Часто горожанин видит в окно малую речку, но не взаимодействует с ней. А если грамотно использовать поймы таких рек, это только повысит привлекательность территории.

Одно из предложений по инфраструктуре: закольцевать Чебоксарскую агломерацию по имеющимся ресурсам — водо­, тепло­, электроснабжению, раз предполагается перенос производств из центра на периферию. Второй момент — транспортная связанность. «Мы назовем это так: «Агломерация — 30 минут до работы», — сказали участники сессии. И предложили связать Чебоксары, Новочебоксарск и Мариинский Посад короткой дорогой в 7 километров. Упомянули и Заволжье, транспортную доступность которого стоило бы улучшить на порядок. Отдельная тема — волжский берег. Да, Московская набережная хороша, но ее недостаточно, чтобы сказать, что агломерация связана с рекой. Надо продолжить работу — например, над Казанской набережной.

В социальной сфере многих заинтересовала такая модель развития высшего образования в республике, как кампусы. И это может стать локомотивным проектом не только отдельных вузов, но и региона в целом. В здравоохранении уже зарекомендовали себя высокотехнологичные федеральные и региональные центры — таких бы побольше. Речь шла и о масштабной модернизации местных культурно­досуговых учреждений. Глава Чувашии Олег Николаев подвел итоги первого дня сессии: «Мы очень полезно провели субботний день. А главное — стали лучше понимать друг друга. Очень важна вовлеченность людей — эту практику надо развивать».

Второй день стратегической сессии собрал жителей столицы Чувашии и ее окрестностей. Знакомство под руководством ведущего было интересным: участники сначала разбились по районам, затем по гастрономическим предпочтениям, а затем, когда уже выяснили, кто где живет и что ест, расселись за столы. Из обозначенного актуального поля, выявленного раньше по опросам, определился ТОП: общественные пространства, транспорт и жилье. На вопрос ведущего «есть ли предложения» желающих высказаться оказалось немало: друг за другом выступили 16 человек — и у каждого была своя идея.

К слову, многие предложения были созвучны с экспертными мнениями первого дня — и это только подтверждает их насущность. Вновь поднялся вопрос строительства дороги «Чебоксары — Новочебоксарск — Мариинский Посад». Опять возникла Казанская набережная — если ее облагородить, то это будет хорошая транспортная и пешеходная связь от центра Чебоксар до «Нового города». Еще раз заявил о себе водно­зеленый каркас — о проекте «Три реки» для малых рек Чебоксар помнят, наверное, все горожане.

К будущему облику Заволжья тоже прибавились новые, более конкретные черты. Оно сможет добавить в медицинский кластер свои функции — профилактику и реабилитацию и отлично подходит для фестивального туризма (праздники грибников, ягодников, охотников, спа­фестивали). Только сначала надо спланировать эту территорию — нужен мастер­план Левобережья. Что же касается транспортной доступности, то участники выдали массу идей — и оборудованные причалы, и мост, и канатная дорога через Волгу, водное такси и брендированные автобусы. С решением транспортной проблемы в Заволжье пойдет развитие всей, в том числе и инженерной инфраструктуры.

Звучало на сессии и знакомое слово «реновация» применительно к старому жилфонду 1950­60­х годов (и, кстати, это предложение оказалось в верхних строчках рейтинга после голосования участников сессии). Одна автолюбительница обратила внимание присутствующих на въезды и выезды из Чебоксар — с тем, чтобы повысить их пропускную способность и сэкономить время в поездках. Житель «Радужного» предложил распространить экологический проект «Дом для батарейки», уже опробованный им в своем микрорайоне. Сегодня использованные батарейки бросают в обычные урны, а они загрязняют почву и воду. А ведь достаточно расставить специальные контейнеры.

В числе общественных пространств людям хотелось бы видеть велодорожку от речного порта до Заволжья, туристические и спортивные маршруты вдоль реки (проект «Большая Волжская тропа»), парк отдыха в юго­западном жилом массиве Чебоксар. В историческом центре столицы Чувашии предложено открыть гастрономическую улицу — кафе и рестораны с кухней всех соседних регионов. А в Парке Победы сделать аллею и мемориальный комплекс в честь участников СВО.

Идей было столько, что все их в одной статье просто не осветить. Работа оказалась очень продуктивной и вдохновляющей, о чем свидетельствовали отклики: «Это была отличная возможность акцентировать проблемы, которые волнуют лично меня и, как оказалось, не только меня», «Здорово, что поинтересовались мнением жителей. Надеюсь, идеи войдут в мастер­план», «Кооперация складывается — и это хороший момент!», «Спасибо организаторам! Пусть все получится!»